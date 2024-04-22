التقدم المحرز في مجال التغير المناخي يوم الأرض 2024 احتفال جوجل

يحتفل العالم كل سنة بيوم الأرض، تحت الشعار التقدم المحرز في التغير المناخي في الثاني والعشرين من شهر أبريل، والتي تعد من المناسبات العالمية بتم من خلالها توعية الجميع بضرورة الحفاظ على كوكب الأرض من مصادر التلوث البيئي بكل أشكاله، إلى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية، مع ضرورة التكاتف للقضاء على التلوث البلاستيكي للحفاظ على سلامة البشر.

التقدم المحرز في التغير المناخي

يشهد العالم خلال الآونة الأخيرة الخطوات الإيجابية لمكافحة التغير المناخي، وقد تم توقيع باريس حيث تعهدت الدول بتخفيض انبعاث الغازات والتي تؤدي إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم، كما أكدت الاتفاقية على ضرورة العمل الجماعي المشترك لحماية الأرض من التغيرات المناخية، كما أن التقدم المحرز في مجال التغير المناخي يعد شعار جوجل، وقد شهد العالم زيادة في استثمار الطاقة المتجددة لتكون بدائل المصادر الملوثة للبيئة.

التقدّم المحرز في مجال التغيّر المناخي يوم الأرض 2024

تعد حماية كوكب الأرض والحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة من جميع سكان الأرض، فكل تصرف قد يكون له تأثير كبير، وهناك بعض المبادرات التي يمكن مراعاتها لحماية البيئة، وهي كالتالي: