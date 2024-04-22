طريقة التسجيل في تكافل للطلاب 1446 والشروط الــ 6 المطلوبة بعد التحديث

التسجيل في تكافل الطلاب 1446، يبحث الكثير من الطلاب داخل المملكة العربية السُّعُودية عن التسجيل في تكافل الطلاب، حيث قامت مؤسسة تكافل السُّعُودية بالإعلان عن بَدْء فتح أبواب التقديم في برنامَج تكافل الطلاب لهذا العام الجديد 1446هجريا وان من المعروف أن موعد التقديم سوف يكون في يوم الثاني عشر من شهر شوال لعام 1445 الموافق الحادي والعشرين من أبريل 2024 ويستمر التقديم حتي يوم التاسع من شهر مايو 2024بذلك في هذا المقال سوف نتناول بالتفصيل التعرف على التسجيل في تكافل الطلاب 1446.

طريقة التسجيل في تكافل للطلاب 1446

قامت مؤسسة تكافل الخيرية السُّعُودية للطلاب بإتاحة منصة إلكترونية يمكن من خلالها القيام بالتسجيل في تكافل الطلاب داخل أراضي المملكة بكل سهولة وتوفير للوقت حيث يكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

التوجه إلي الرابط الرسمي للمنصة الخاصة بتكافل الطلاب.

تسجيل الدخول وذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها يتم الضغط على تسجيل دخول.

الخِدْمَات الموجودة يتم من خلالها اختيار خدمة تسجيل الطالب.

بعدها يتم تدوين رَقْم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بوالي أمر الطالب أو الطالبة ثم رَقْم الهاتف المحمول.

يتم ظهور رمز تحقق يجب كتابته كما مرئي أمامك علي الشاشة.

إرسال كود من الموقع في رسالة نصية ويتم أعادة التسجيل مرة ثانية ثم الضغط على التحقق الآن.

تدوين بيانات الطالب أو الطالبة بالتفصيل حسب الطلب.

ثم النقر علي كلمة تسجيل.

شروط التسجيل في تكافل الطلاب 1445- 1446

أوضحت مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب بالسعودية مجموعة من الشروط يجب توافرها للتسجيل حيث كانت كما يلي :

التسجيل السنوي في نهاية كل عام دراسي وذلك لضمان استمرار الدعم المستحِقّ. الطالب المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية ومقيم داخل أراضي المملكة العربية السُّعُودية. دخل الأسرة الشهري لا يزيد عن المبلغ المحدد من قبل المؤسسة تكافل. الطالب المتقدم للحصول على تكافل أن يكون مسجل ومقيد بمدرسة حكومي تتبع وزارة التعليم السعودي. الطالب يكون يتيم أو من أسرة فقيرة أو محدودي الدخل. وجود اسم الطالب مدون بالسجلات من ضمن المستفيدين بتكافل الطلاب بالمدارس السُّعُودية.

موعد التسجيل في تكافل الطلاب السعودية 1445- 1446



قامت وزارة التعليم ومؤسسة تكافل الطلاب داخل المملكة العربية السعودية بتحديد موعد التسجيل وموعد الانتهاء او غلق باب التسجيل حيث موعد التسجيل في يوم الأحد الموافق 21 /4 /2024 ويستمر حتي يوم 9 /5 /2024 لمدة حوالي ثمانية عشر يوم فقط لأغير ويشترط التسجيل بالطرق الصحيحة من خلال المنصة واتباع الخطوات كما عرضنها في اعلي المقال.