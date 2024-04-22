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أسعار تذاكر المترو الجديدة 2024 لكبار السن والشباب “أعرف جدول الأسعار الجديدة كام”
منذ ان تم عمل اكثر من مترو جديد تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن أسعار تذاكر المترو الجديدة لعام 2024 من قبل طلاب الجامعات والموظفين والمدارس الذين يرغبون في الاشتراك في مترو الأنفاق لعام 2024 كاشتراك ربع ثانوي واشتراك شهري ويتساءلون عن اسعار التذاكر حيث انه يمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على أسعار تذاكر المترو الجديدة 2024 وفقا لآخر تحديث تم الاعلان عنه من قبل ادارة مترو الانفاق تابعوا معي.
أسعار تذاكر المترو الجديدة 2024
تم الاعلان من قبل ادارة مترو الانفاق عن قائمة تبين أسعار تذاكر المترو الجديدة 2024 يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:
- تم الاعلان عن سعر تذكرة مترو الأنفاق لعام 2024 التي تأتي ب 39 محطه ب 15 جنيه.
- تم الاعلان عن سعر تذكرة مترو الأنفاق 2024 التي تقوم 16 محطة ب 8 جنيه.
- تم الإعلان عن سعر تذكرة المترو التي تأتي 9 محطات ب 6 جنيه.
- تم الإعلان عن تذكرة المترو التي تكون 39 محطة ب 15 جنية.
- تم الاعلان تذكرة المترو الـ 23 محطة ب 12 جنية.
- تم الإعلان انا تذكرة مترو الانفاق ال 16 محطة 9 جنية.
- تذكرة مترو الأنفاق 9 محطات ب 5 قرش.
- تذكرة مترو الأنفاق لكبار السن التي تكون 39 محطة ب 7 جنيه و50 قرش.
- تذكرة مترو الأنفاق لكبار السن التي تكون 23 محطة ب 6 جنيه.
- تذكرة مترو الأنفاق لكبار السن التي تكون 16 محطة ب 4 جنيه.
- تذكرة مترو الانفاق التي تكون تسع محطات ب 3 جنيه.