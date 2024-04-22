“أخبار سارة لجميع العاملين في الدولة” موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وكم عدد أيام إجازة العيد للموظفين في مصر

كثر البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وهو عيد المسلمين الثاني والمشهور بالعيد الكبير، ويترقب هذا اليوم المبارك جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ويترقب الموظفين على وجه خاص هذا اليوم للحصول على إجازة أكبر من التي حصلوا عليها في عيد الفطر المبارك، ويكون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في كل عام في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ولكن لا يمكن تحديد موعده في الشهور الميلادية لأنه يختلف من سنة لأخرى، وسوف نعرض في هذا التقرير موعد اجازة عيد الاضحى المبارك بالتفصيل.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

يحتفل جميع المسلمين بيوم عيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في كل عام هجري، ويسبق هذا اليوم يوم وقفة عرفات والتي تكون موافقة لليوم التاسع من ذي الحجة، ويوم عرفات هو يوم مبارك وله مكانة كبيرة عند جميع المسلمين، ويقوم علماء الفلك في مراكز الأرصاد الفلكية برصد تاريخ يوم عيد الاضحى المبارك في كل عام، حيث انه سوف يوافق اليوم السادس عشر من شهر يونيو لعام 2024، وتكون وقفة يوم عرفة في يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، ولكن من الجدير بالذكر أن التحديد النهائي ليوم عيد الاضحى المبارك يعتمد بشكل كلي على استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وتقوم دولة مصر وجميع الدول العربية الأخرى بالنظر في الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024

وفقا لما هو مذكور في القانون المصري فإن عدد أيام الإجازة يوم عيد الاضحى المبارك تكون خمسة أيام ومن ضمنها يوم عرفة، وهذا بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي، أما العاملين في القطاعات الخاصة فإن عدد أيام الاجازة تكون يومان من ضمنها يوم عرفة، ولكن قد يزداد عدد هذه الأيام حسب ما ينص عليه قرار مجلس الوزراء المصري الخاص بتحديد عدد أيام الإجازة، و الذي يتم إصداره في كل عام قبل العيد، ومن المقرر أن تبدأ الإجازة في مصر من يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 وحتى يوم السبت 22 يونيو 2024 (أي أن عدد أيام الإجازة في مصر هو 9 أيام).