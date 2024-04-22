اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية العقود 2024 (عقود الـ 50 ألف) جميع المحافظات pdf موقع وزارة التربية الرسمي
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في الساعات الماضية عن كشوفات اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية العقود 2024 في مختلف محافظات الدولة، وقد جاء الإعلان عقب دراسة طلبات المتقدمين ومراجعتها بشكل جيد من قبل المسؤولين عن البرنامج، وتم اختيار المؤهلين من المتقدمين ليحصلوا على وظائف داخل المديريات المختلفة في وزارة التعليم، ولهذا السبب يبحث العديد من الأشخاص عن قائمة الأسماء ليعرفوا ما إذا كانوا مؤهلين لهذه الوظيفة أم لا، وهذا ما سوف نعمل على توضيحه في السطور القادمة.
اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية العقود 2024
تم الإعلان عن اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية العقود 2024 في السويعات الماضية، وقامت وزارة التربية والتعليم العراقية بنشر رابط يُمكن للمتقدمين من الاستعلام عن كشوفات الاسماء من خلاله، حيث يضم هذا الرابط ما يزيد عن 50 الف اسم متقدم، والاستعلام يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.
- كتابة رقم الهوية الوطنية، مع إدخال الاسم رباعي.
- الذهاب إلى الصفحة الرسمية في الموقع.
- اختيار أيقونة الاستعلام عن اسماء تعيينات الوزارة.
- اكمال المعلومات المطلوبة الخاصة بالطلب.
- النقر على أيقونة استعلام أو بحث.
- انتظر لحظات لتظهر كافة البيانات الخاصة بطلب المتقدم وتظهر كشوفات بأسماء المقبولين.
شروط التعيين في وزارة التربية العراقية 2024
بعد أن ذكرنا طريقة التعرف على اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية ننتقل لذكر الشروط اللازمة للقبول في هذه التعيينات، ومنها:
- شرط حمل الجنسية العراقية، مع الاقامة الدائمة داخل العراق.
- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي.
- تقديم المستندات المطلوبة ويجب أن تكون موثقة من جهات حكومية، ومن هذه الوثائق:
- شهادة المؤهل.
- صورة بطاقة الهوية الوطنية.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
- وثيقة توضيح الحالة الجنائية.
- تقديم بطاقة الخدمات الإلكترونية أو وثيقة التأهيل.