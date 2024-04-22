 الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر المؤسسة العامة للتأمينات 1445

عملت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين، حيث يتم ذلك بشكل إلكتروني من خلال موقع المؤسسة، كما تم إنشاء هذه المؤسسة بالتعاون من الحكومة السعودية بهدف مساعدة المتقاعدين وصرف راتب شهري لهم يساعدهم على توفير احتياجاتهم الأساسية في الحياة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

تعمل الحكومة السعودية على توفير كافة الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطنين في المملكة، ومن أهم هذه الخدمات المقدمة خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، ذلك من خلال موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالخطوات الآتية:

الدخول الي المؤسسة التأمينات الاجتماعية.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة السر في المكان المحدد لها.

الضغط على خدمات التقاعد من الخدمات المتاحة أمامك.

الدخول إلى صفحة السجل المدني الخاصة ببيانات رواتب التقاعد.

ستظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة براتب التقاعد.

شروط استحقاق راتب التقاعد

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي تفيد أحقية حصول المواطنين في المملكة على راتب التقاعد، والتي لابد من توافر هذه الشروط في المتقدم، حيث جاءت الشروط كالتالي:

توقف المتقدم عن العمل بشكل نهائي في المؤسسة الحكومية أو الخاصة التي كان يعمل بها.

وصول المتقدم إلى سن التقاعد وهو 60 عام.

التقديم على راتب التقاعد يتم بشكل إلكتروني من خلال منصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد الوصول إلى السن المحدد للتقاعد.

متطلبات الحصول على راتب التقاعد

يتطلب توافر بعض الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التقديم للحصول على راتب التقاعد، وتتمثل هذه المستندات فيما يلي: