“أيوه سامسونج بس جمعناه في مصر” سامسونج تطرح هاتف Galaxy A25 5G والسعر مفاجأة

عقب طرح وإطلاق هاتف Samsung Galaxy A25 5G في السوق المصرية في نسخته المستوردة، والآن يتم تقديم الهاتف بشكل محلي في الأسواق، ويعتبر هذا الهاتف واحدًا من أهم الهواتف في فئته السعرية، تحظى سلسلة Galaxy A من شركة سامسونج بشعبية كبيرة وتحقق مبيعات ضخمة.

إليك مواصفات Samsung Galaxy A25 5G

– الوزن: 197 جرام والأبعاد: 161 × 76.5 × 8.3 مم.

– تصميم خارجي مصنوع بالكامل من البلاستيك.

– يدعم تركيب شريحتي اتصال أو شريحة اتصال مع كارت ميموري.

– شاشة Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل وجودة FHD+، مع كثافة بكسلات تبلغ 396 بكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 1000 شمعة، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

– معالج Exynos 1280 ثماني النواة، يتضمن نواتين قويتين من نوع Cortex A78 بتردد 2.4 جيجاهرتز، ودقة تصنيع المعالج 5 نانومتر، والمعالج الرسومي هو Mali G68.

– واجهة المستخدم Samsung One UI 6 المبنية على نظام التشغيل Android 14.

تعرف على سعة تخزن وكاميرا هاتف سامسونج Samsung Galaxy A25 5G

– سعة تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 جيجابايت مع 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

– كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 تدعم تصوير فيديو بجودة 1080p@30fps.

– كاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 ومثبت بصري، والكاميرا الثانوية بدقة 8 ميجابكسل واسعة الزاوية بفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو بفتحة عدسة f/2.4.

– تدعم الكاميرات الخلفية فلاش LED وتصوير فيديو بجودة 2160p@30fps مع دعم التثبيت البصري.

مميزات أخرى يتمتع بها Samsung Galaxy A25 5G

– سماعات الصوت الخارجية من نوع ستيريو.

– يدعم منفذ سماعات الأذن بحجم 3.5 ملم.

– يدعم تقنية NFC.

– مستشعر التقارب بتقنية البرمجيات.

– يحتوي على مستشعر بصمة الإصبع مدمج في زر الطاقة.

-بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ويتم شحنها عبر منفذ USB Type-C.

– الألوان المتاحة للهاتف هي الأسود، الأصفر، الأزرق والأزرق الفاتح.

والآن ما هو سعر Samsung Galaxy A25 5G

تم تسعير هاتف Samsung Galaxy A25 5G المُجمع محليًا في مصر كالتالي:

– النسخة بسعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت بسعر 11,350 جنيهًا.

– النسخة بسعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت بسعر 12,890 جنيهًا، كم أن الهاتف متاح للشراء مباشرة من الأسواق.

المزيد والمزيد من أدف التفاصيل بشأن Samsung Galaxy A25 5G

إليكم بعض المعلومات الإضافية حول هاتف Samsung Galaxy A25 5G:

الاتصال والشبكات:

– يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، مما يتيح سرعات اتصال أسرع وأداء متميز في الشبكات المتطورة.

– كما يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE ويشمل العديد من النطاقات الترددية المختلفة لضمان التوافق مع معظم شبكات الاتصال المحلية.

الأداء:

– يأتي الهاتف بمعالج Exynos 1280 ثماني النواة، الذي يوفر أداءً قويًا وسرعة استجابة عالية لتشغيل التطبيقات والألعاب.

– تصميم الهاتف بتقنية 5 نانومتر يساعد على تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة المحسنة وأداء حراري أفضل.

الكاميرا:

– يتميز الهاتف بنظام كاميرا خلفية مزدوجة يتكون من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

– يوفر النظام الكاميرا الأساسية ميزات مثل التثبيت البصري وتركيز PDAF السريع وتقديم صور عالية الجودة وتفاصيل واضحة.

– الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل تلتقط صور سيلفي وتسجيل فيديو عالي الجودة.

موضوعات ذات صلة:

شركة vivo تحدد 2 مايو القادم 2024 للإعلان الرسمي عن هاتفها الجديد vivo V30e ذو المواصفات الفريدة.

موتورولا تعلن عن هاتفها الجديد Motorola Edge 50 Ultra.

“أوبو تتفوق على نفسها” وتقدم الهاتف Oppo A98 5G متعدد المميزات.

ساعة هواوي Huawei Watch Fit 3 الجديدة وأوجه التشابه بينها وبين ساعة أبل واتش Apple Watch.

شاومي تطلق هاتفها الرهيب الذكي الجديد “ريدمي تيربو 3″(Redmi Turbo 3).

الكشف عن هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6 SE رسميًا في الصين.