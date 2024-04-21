“اشحن في ثانية” أسرع 7 طرق شحن شريحة سوا السعودية مختلفة اختار المناسب

تعد شريحة سوا واحدة من الشرائح التابعة لشركة الاتصالات السعودية التي تعمل على تقديم مجموعة كبيرة من العروض المميزة لعملائها، ولهذا يتم البحث عن كيفية شحن شريحة سوا السعودية والاستفادة من العروض والمميزات المقدمة سواء على الإنترنت أو المكالمات، ولمعرفة المزيد حول شحن شريحة سوا يجب متابعة المقال التالي.

شحن شريحة سوا السعودية

تقدم شركة الاتصالات السعودية الكثير من العروض والمميزات والخدمات المحلية والدولية، لهذا تم وضع أكثر من طريقة للقيام بعملية شحن شريحة سوا السعودية، وتتمثل هذه الطرق في الآتي:

شحن شريحة سوا السعودية عبر الموقع الرسمي

واحدة من أهم الخطوات المستخدمة لشحن شريحة سوا السعودية وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي STC. انقر على تسجيل دخول لحساب Mystc. اضغط على أيقونة اختر الحساب. اختر الرقم المراد شحنه. انقر على أيقونة تسديد. اختر أيقونة دفع. اضغط على الدفع الآن. انقر على أيقونة دفع. إدراج البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة. اضغط على أيقونة دفع.

شحن شريحة سوا عبر تطبيق Mystc

تطبيق Mystc واحد من الوسائل الهامة التي تعمل على شحن شريحة سوا بجميع أنواعها المختلفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم تحميل تطبيق Mystc.

الدخول إلى الحساب الشخصي عبر التطبيق.

حدد الرقم المطلوب شحنه.

انقر على أيقونة شحن ومن ثم اضغط على تسديد.

حدد طريقة الشحن المناسبة.

إدراج جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة لاستكمال عملية الدفع.

شحن شريحة سوا عبر أجهزة الخدمة الذاتية

تعد خدمة أجهزة الخدمة الذاتية واحدة من الطرق التي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص في شحن شريحة سوا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى أحد أجهزة الخدمة الذاتية بالاتصالات السعودية.

انقر على أيقونة الخدمة المراد تسديدها.

اضغط على أيقونة تسديد الخدمة.

انقر على أيقونة شحن سوا.

كتابة الرقم للشحن.

اختيار طريقة الدفع المناسبة سواء بطاقة صراف آلى أو البطاقة الائتمانية.

انقر على أيقونة استكمال عملية الشحن.

شحن شريحة سوا من بطاقات إعادة الشحن

يتم شحن شريحة سوا من خلال بطاقات إعادة الشحن من خلال إدخال المواد المخصص له *155*رقم بطاقة الشحن# أو من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للاتصالات بالسعودية.

انقر على نموذج شحن سوا

إدخال رقم الهوية ورقم الهاتف ورقم بطاقة الشحن.

كما يتم استخدام خدمة شخن شريحة سواء من بطاقات إعادة الشحن من خلال استخدام الطريقة التالية:

الاتصال على رقم 1500.

انقر على أيقونة إعادة شحن.

إدراج رقم بطاقة الشحن.

بالإضافة إلى هذه الطرق يمكنكم القيام بعملية الشحن من خلال تضم رقم بطاقة الشحن ومسافة مع إضافة 155 إلى رقم 900.

شحن شريحة سوا عبر تطبيق STC Pay

تطبيق STC Pay واحدة من الطرق التي وفرتها شركة الاتصالات، ويمكن استخدامها على النحو التالي:

يتم تحميل تطبيق STC Pay.

انقر على أيقونة تسجيل دخول.

اضغط على خدمات stc

إدخال رقم الهاتف.

اضغط على أيقونة مبلغ الشحن.

انقر على أيقونة STC pay.

شحن شريحة سوا عبر بنك الراجحي أو البنك الأهلي

يتم شحن شريحة سواء من خلال أحد البنوك سواء الراجحي أو الأهلي من خلال اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق الراجحي أو تطبيق البنك الأهلي.

انقر على أيقونة تسجيل دخول.

اضغط على اتصالات السعودية.

اضغط على بطاقات شحن الهاتف سوا.

استكمال جميع البيانات والتعليمات المطلوبة لإنهاء عملية الشحن.

كما يمكنكم الاتصال على رقم الهاتف المصرفي الخاص بالبنك الأهلي والقيام بعملية الشحن 920001000.

بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع بنك الراجحي من خلال الاتصال على رقم 920003344.

كما يمكنكم القيام بعملية الشحن من إحدى البنوك من خلال استخدام البطاقات الائتمانية.

شحن شريحة سوا من خدمة حول لي أو خدمة مفوتر من رقم اخر

يتم استخدام خدمة حول لي في شحن شريحة سوا من خلال اتباع الخطوات التالية: