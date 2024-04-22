طريقة عمل الزبادي في المنزل بدون تكاليف أحلي من الجاهزة
تعد الزبادي واحدة من أهم وجبات الطعام الخفيفة والشهية والمحببة لدى الصغار والكبار، حيث تتميز باحتوائها على عناصر غذائية صحية ومشبعة، بالإضافة أنها سريعة التحضير وبسيطة وبدون أي تكلفة، كثير من الأمهات وربات البيوت يفضلن عمل الزبادي في البيت لضمان سلامتها ونظافتها وحتى تكون طازجة كل يوم، يمكنك الآن بكل سهولة عمل الزبادي في البيت وبأقل تكلفة.
مكونات الزبادي
مع تزايد أسعار السلع الغذائية وارتفاع سعر الزبادي في المحلات والذي أصبح مكلف بالنسبة لكثير من الأشخاص، تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الزبادي في البيت بمكونات اقتصادية وبسيطة وغير مكلفة، الآن بكل سهولة ويسر تقدري تعملي أشهى زبادي بيتي بمكونين فقط ومش هتبطلي تعمليها بهذه الطريقة السهلة والسريعة، إليك مكونات الوصفة:
- لتر لبن دافئ.
- علبة زبادي جاهزة.
طريقة تحضير الزبادي
الزبادي أحد أهم وجبات الطعام المفضلة لدى كثير من الأطفال والكبار لطعمها المميز والشهي، تشتهر أيضاً الزبادي بأنها الطبق الرئيسي والأساسي في سحور رمضان بجانب وجبات الطعام المختلفة فهي وجبة هاضمة ومشبعة، يمكنك الآن تحضير الزبادي البيتي بخطوات سهلة وسريعة وطعمها لذيذ، جربيها بهذه الطريقة:
- في البداية قومي بغلي اللبن واتركيه حتى يبرد تماماً حتى يكون مثل دمع العين.
- احضري علبة الزبادي الجاهزة وقومي بوضعها في كوب وعليها نصف كوب لبن.
- قلبي الزبادي في نصف كوب اللبن ثم ضيفها على باقي اللبن وقلبيها جيداً.
- قومي بتسخين فرن البوتاجاز لمدة خمس دقائق ثم اطفيه، في هذه الأثناء حضري صينية وضعي فيها أكواب الزبادي، ثم سخني ماء وضعيه في الصينية حتى نصف الاكواب.
- غطي أكواب الزبادي بفوطة نظيفة وادخلي الصينية الفرن واتركيها داخل الفرن الساخن لمدة لا تقل عن ٦ ساعات.
- اخرجيها من الفرن وادخليها الثلاجة لتتماسك وتكون مثل الجاهزة وأحلى كمان، وبألف هنا وعافيه على قلوبكم.