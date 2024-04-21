بطعم مقرمش ولذيذ..طريقة عمل رموش الست بكل سهولة في البيت

تعد رموش الست من الحلويات الشرقية الشهية والمحبوبة، وتعتبر وجبة خفيفة رائعة لتناولها في أي وقت من اليوم، وإذا كنت ترغب في تجربة طريقة جديدة ومختلفة لعمل رموش الست، فإن طريقة التحضير باستخدام نصف كوب سميد قد تكون الخيار المثالي لك وإنها طريقة سهلة وسريعة، وتتطلب مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المنازل عندما تقدم رموش الست، ستجد نفسك مع حلوى مميزة تجمع بين القوام المقرمش من الخارج والنعومة من الداخل، وتتميز بنكهة السميد اللذيذة يمكنك تناولها بمفردها كوجبة خفيفة، أو مع الشربات أو القطر لإضافة المزيد من الحلاوة والنكهة.

طريقة عمل رموش الست

رموش الست هي وصفة شهية وسهلة التحضير وتتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وتعد خيارًا رائعًا لتناول وجبة خفيفة لذيذة وإليك طريقة تحضير رموش الست:

المكونات:

ربع كوب دقيق

نصف كوب سميد

ربع كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

زيت للقلي

طريقة التحضير: