“رخص 40%!!”.. اسعار الخبز السياحي والفينو بعد تحرك عاجل من الحكومة.. خلي الغلابة تاكل!!

اسعار الخبز السياحي والفينو، ننشر لكم الآن اسعار الخبز السياحي والفينو في جميع المخابز المصرية، حيث قام وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بإصدار القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو، بهدف توفير رغيف الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية بعد الزيادة التي طالت رغيف العيش بأنواعه.

اسعار الخبز السياحي والفينو

أما عن اسعار الخبز السياحي والفينو بعد قرار وزير التموين الذي أصدره اليوم فقد جائت كما يلي:

أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش، ووزن 40 جرام 75 قرش، ووزن 25 جرام 50 قرش.

كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام.

اسعار العيش الجديدة

فيما أوضح الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر لا يقبل التأويل، وذلك وفقا للمواصفات المقررة لانتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في انتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%، ووفقًا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، تُلزم المخابز السياحية والإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والفينو للمواطنين بالمواصفات والاوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن، على أن تتم معاقب أي شخص لا يلتزم بتلك الاسعار المعلنة بالمادة 9 من المرسوم بقانون 162 لسنة 1950 وتعديلاته، بينما تُعاقب أي مخالفة بأوزان الخبز المنتج بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1982.