وزير التعليم يتدخل.. حقيقة وقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نيته بمراسلة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، لمناقشة ترتيبات لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، يهدف هذا التنسيق إلى توفير بيئة مريحة ومناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات، سواء كانوا في صفوف النقل والشهادة الإعدادية أو في الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

حقيقة وقف تخفيف الأحمال خلال الامتحانات

أكد رضا حجازي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل جاهدة لضمان راحة الطلاب وسلامة بيئة الامتحانات بحيث لا يعانون من أي توتر أو قلق؛ وقد أشار إلى أنه سيتم تنسيق جهود الوزارة مع الجهات ذات الصلة بهدف تحقيق مصلحة الطلاب، وهذا تجسيد لاهتمامهم الحقيقي بالتعليم ومستقبل الشباب.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه سيطلب بإيقاف تخفيف الأحمال من جانب وزير الكهرباء خلال فترة الامتحانات الترم الثاني، وهو ما يعكس الاستجابة الفورية لمتطلبات الطلاب وأولياء الأمور؛ وبشكل عام، أكد أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات ضرورية تهدف للمصلحة العامة، سواء كانت لصالح الطلاب أو لجميع أفراد المجتمع المصري.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات الترم الثاني في مصر، حيث من المقرر أن تكون بداية من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، ستنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث ستتضمن هذه الامتحانات عدة مواد أساسية تغطي مختلف المجالات الدراسية، وستمتد على مدى عدة أيام لضمان فرصة كافية للطلاب للتألق والتفوق.