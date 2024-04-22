“6 خطوات” طريقة استخراج تصريح عمرة عبر تطبيق توكلنا بأبسط الخطوات

تتيح وزارة الحج والعمرة استخراج تصريح عمرة عبر تطبيق توكلنا، حيث يمكن الحصول على جميع خِدْمَات الحج والعمرة من خلال تطبيق توكلنا، فهو يساعد الوزارة في تنظيم الحج والعمرة وعدم حدوث ازدحام، وذلك بأنها تتيح حجز العمرة من خلال تطبيق توكلنا كأحد المنصات التي توفرها الوزارة لتيسير خدمات الحجاج، فتقوم من خلاله بعملية الترتيب والتنظيم بين المعتمرين لكي لا يحدث زحام في وقت واحد.

استخراج تصريح عمرة عبر تطبيق توكلنا

يمكنك استخراج تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحج والعمرة. اضغط على «توكلنا» وسجيل الدخول. اضغط على خِدْمَات. اضغط على تعريف شخص جديد. أدخل بياناتك الشخصية من الاسم ورقم الهاتف. اضغط على «موافق» لتأكيد بياناتك.

ما هي شروط إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق توكلنا

يمكن الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا بشرط توفر الشروط التالية:

إرفاق شهادة التحصين المعتمدة.

اتباع الإجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة السُّعُودية.

أن يزيد عمر المعتمر عن 18 عامًا.

ضرورة إصدار تصريح العمرة عبر تطبيقي «توكلنا».

كيف اضيف مرافق في توكلنا للعمره؟

يمكنك إضافة مرافق عبر تطبيق توكلنا وذلك باتباع الخطوات التالية: