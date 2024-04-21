حضريها بأسهل طريقة.. سلطة الرنجه اللذيذة بمكونات متوفرة في كل بيت

سلطة الرنجه من أكثر الأطباق اللذيذة التي يحبها الكثيرون، والتي يجتمع عليها كل أفراد الأسرة تقريبًا، والرنجة عبارة عن نوع من أنواع السمك والتي تم تسويتها مسبقًا ويمكن تقديمها بالعديد من الطرق، ولكن أكثر الطرق الصحية هي سلطة الرنجة، والتي يتوافر فيها أنواع مختلفة من الخضروات والإضافات التي تزيد من نكهة الرنجة اللذيذة والمميزة.

طريقة عمل سلطة الرنجه

قبل أن نتطرق إلى سلطة الرنجه لابد أن تتعرفي على طريقة تنظيف الرنجة، هناك طريقتين لتنظيف الرنجة، الأولى من خلال تشويح الرنجة حتى ينقطع الجلد ويمكن إزالته بسهولة، أو يمكن نقع الرنجة في الشاي المر، وذلك للتخلص من الجلد بسهولة وفي نفس الوقت التخلص من الملح الزائد الموجود بالرنجة.

عقب إزالة جلد الرنجة يمكنك فتحها والتخلص من الأحشاء الموجودة فيها، ولكن احرصي على استخراج البطارخ من داخل سمكة الرنجة، وتقطيعها، وبعدها قومي بإزالة الشوك من السمكة والتأكد من خلوها تمامًا من أي أشواك.

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كيفية صنع سلطة الرنجة

الآن لصنع سلطة الرنجة عليك تنظيف الرنجة كما سبق وذكرنا بالأعلى، وبعدها عليك تقطيع الخضروات إلى قطع صغيرة، ويفضل أن تضعي الطماطم والبصل فقط، يمكنك وضع الخيار إن أردتي ولكن هناك بعض الناس يعتقدون أن الخيار يجعل الرنجة ذات طعم غير محبب.

الآن ضعي الخضار المقطع على الرنجة بعد تنظيفها وتقسيمها إلى قطع صغيرة، وبعد ذلك عليك وضع ملعقتين من الطحينة كبار، ويمكن إضافة الكمية حسب رغبتك، الآن ضعي الزيت ومعه عصير الليمون على المكونات السابقة، وبعدها عليك تقليب المكونات كلها مع بعضها.

الآن قدمي الرنجة في أطباق مع الخبز الأسمر الساخن، لتستمتعي بها أنت وأسرتك.