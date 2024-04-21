هترتاحي من زن العيال.. طريقة استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات وعربسات

يتساءل الكثيرون عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، حيث تتميز قناة توم وجيري بكونها من أفضل القنوات وأقربها إلى الأطفال، حيث حازت هذه القناة على نسبة مشاهدة عالية وشهرة واسعة ليست فقط على مستوى بلد واحدة ولكن على مستوى كافة البلاد العربية بالنسبة للقنوات الأخرى التي تقدم محتوى للأطفال، تشتمل هذه القناة على الأفلام والمسلسلات الكرتونية الممتعة التي حققت لها قاعدة كبيرة من الجماهير.

تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات

يُمكنكم استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الآتي:

فيكون تردد القناة هو 12149.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة SD.

الاستقطاب على الاتجاه الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو5/6.

تردد قناة توم وجيري الجديد على عرب سات

يمكن متابعة قناة توم وجيري على الترددات الجديدة لها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وتفاصيل هذه الترددات هي كما يلي:

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات هو 11315.

معدل الترميز هو 27500.

جودة القناة: SD

معامل الاستقطاب على الاتجاه الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

طريقة ضبط قناة توم وجيري

حتى تقوم بضبط تردد القناة على جهاز التلفاز، فعليك اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى قائمة الإعدادات من خلال الريموت.

ثم الضغط على كلمة التركيب اليدوي.

يليها إدراج البيانات الخاصة بقناة توم وجيري.

ثم الضغط على كلمة بحث.

سيتم تحميل القناة على جهاز التلفاز الخاص بك.

في النهاية، عليك الضغط على كلمة “حفظ” حتى يتم تثبيت القناة على جهاز التلفاز.

ما تتميز به قناة توم وجيري