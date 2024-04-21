“أقوى الهواتف من شاومي”.. مواصفات جذابة ومميزات Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G.. المنافس الأقوى على الإطلاق!

كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G الذي يتميز بالعديد من المواصفات الغير متوفره في أي هاتف أخر من إصدارته، حتى أن الهاتف به معدل ترميز يصل إلى 120Hz، إضافة إلى ذاكرة الهاتف التي تبلغ نحو 512 جيجا بايت، وغيرها من المميزات الأخرى، التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

تتمثل أبرز مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G، وفقًا لما جاءت على النحو الأتي:-

مساحة الشاشة الخاصة بالهاتف تصل إلى 6.67.

بينما الدقة الخاصة بالهاتف تكون 1220×2712 بكسل.

معدل الترميز 120 هيرتز.

ذاكرة الهاتف التخزينية تكون 256 جيجابايت إصدار أول، بينما الإصدار الثاني تصل الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجا بايت، فضلاً عن أن الذاكرة التخزينية للإصدار الثالث تكون 512 جيجابايت.

سعة البطارية لهاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G فهي 5000 مللي أمبير.

بينما سرعة الشحن للهاتف تكون 120 واط.

ما هو سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

وجاء سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G وفقًا للأتي:-