“كلها يومين” تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين أبريل 2024

تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) في المملكة العربية السعودية هي جهة حكومية مسؤولة عن إدارة برامج التأمين الاجتماعي في البلاد، حيث توفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مزايا مختلفة للمواطنين والمقيمين السعوديين، بما في ذلك معاشات التقاعد، كما أعلنت المؤسسة عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بما في ذلك المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين والمستفيدين

وقد تم تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر وسيكون في يوم الخميس القادم 25 أبريل 2024م، الموافق أيضا 16 شوال 1445هـ، كما أنه ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة أعلنت عن تغيير موعد صرف الرواتب اعتبارًا من شهر مايو القادم، حيث سيتم صرف الرواتب في أول كل شهر ميلادي بدلاً من الخامس والعشرين من نفس الشهر.

كيفية التواصل مع المؤسسة لمعرفة تفاصيل ومواعيد صرف رواتب المتقاعدين

ولمزيد من المعلومات وللحصول على التحديثات الأخيرة، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الرابط التالي اضغط هنا، كم يمكن أيضًا الاتصال بالأرقام التالية: الهاتف الموحد للتأمينات الاجتماعية (gosi) من داخل السعودية: 8001243344، ومن خارج السعودية: 920014000.”

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