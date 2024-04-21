“استلمها حالاً بالتقسيط المريح حتى 7 سنين” فرصة ذهبية لامتلاك سيارة جديدة بصورة البطاقة فقط!

أصبحت أسعار السيارات ليست في مقدور فئة كبيرة من الناس، لذا قام البنك الزراعي المصري بعمل مبادرة جديدة ورائعة تستهدف الفئة الوسطى من راغبي شراء سيارة، وقام بتسهيلات عديدة للمتقدمين، ومنذ أن تم الإعلان عن تلك المبادرة بدأ الكثير يتساءل عن تقسيط حتى 7 سنوات لموظفي الحكومة والقطاع الخاص لامتلاك سيارة جديدة بصورة البطاقة.

فرصة ذهبية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص لامتلاك سيارة جديدة

هناك الكثير من المميزات التي يقدمها البنك الزراعي المصري للمتقدمين أبرزها ما يلي:

سوف يحصل المتقدم على تمويل للسيارة يتسم بالمرونة في السداد والإجراءات.

كما لا يشترط أيضاً البنك الزراعي عليك ضرورة تحويل راتبك الشهري إليه كشأن البنوك الأخرى.

وأيضا لا يتطلب أن يكون دخلك الشهري كبير حيث يشترط فقط أن يكون راتبك لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه مصري في الشهر.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يضع خطط مختلفة للسداد بحسب ميزانية ودخل كل فرد حتى لا يتسبب في أي عبء عليه، ولضمان سهولة السداد، ويمكنك أيضا اختيار الخطة التي تتناسب معك.

ومن أهم مميزاته أيضاً أنه يقدم تسهيلات كبيرة وسرعة لا مثيل لها في الحصول على الموافقة والإجراءات.

كما يمنحك أيضاً مدة سداد تصل إلى ٨٤ شهرا.

وأيضا يجب أن تقوم بدفع حوالي ٢٥% من قيمة السيارة التي تريد شراؤها.

ويقدم لك أيضاً البنك الزراعي المصري سعر عائد تنافسي لا مثيل له في أي بنك أخر.

مع العلم أيضاً أنه يجب أن لا تتعدى قيمة السيارة عن مليون جنيه مصري.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض السيارة من البنك الزراعي المصري

وهناك أيضاً بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن تتوافر عند التقديم على قرض السيارة أهمها ما يلي: