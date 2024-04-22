هل يستطيع هاتف Oppo Reno 6 4G المنافسة مع الهواتف الأخرى في نطاقه السعري.. لنتعرف إلى مواصفاته
هاتف Oppo Reno 6 4G
قدمت شركة oppo هاتف oppo reno 6 4G كجهاز في الفئة المتوسطة. ويأتي هذا الهاتف تابعاً لـOppo Reno 6 4G ويتميز بمواصفات مختلفة مقارنة بـOppo Reno 6 5G، كما أن لكلا الهاتفين تجربة كاميرا فريدة ورائعة، وفيما يلي سنتحدث عن مواصفات الهاتف وما إذا كان شراءه جديرًا بالإهتمام نظرًا للخيارات العديدة المتاحة في نفس النطاق السعري.
مواصفات هاتف Oppo Reno 6 4G
على الرغم من تمسكها بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G، تواصل شركة أوبو إعطاء الأولوية للتصميم النحيف، دعونا نتعمق في المواصفات الكاملة للجيل الرابع من هاتف oppo Reno 6 في هذا الجدول:
|الشاشة
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|المعالج
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|الذاكرة
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|التصميم
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|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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تقييم هاتف Oppo Reno 6 4G
يقدم هاتف أوبو رينو 6 أداءً قويًا ويعد خيارًا ممتازًا للمهام اليومية بفضل شاشته الكبيرة Super AMOLED التي تتميز بمعدل تحديث 90 هرتز وتصميم أنيق وبنية خفيفة الوزن، فهو يقدم تجربة لعب ممتعة ويتمتع بكاميرا خلفية تلتقط صورًا مبهرة، ومع ذلك، تحافظ شركة أوبو على نفس المعالج ويفتقر الهاتف إلى تغييرات كبيرة مقارنة بسابقه Reno 5 4G.