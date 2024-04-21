“شعر ناعم زي الحرير” خلاصة الوصفات الطبيعية للشعر الخشن من مطبخك!

العديد من النساء أشد حرصًا على استخدام الوصفات الطبيعية التي يتم إعدادها في البيت لتنعيم الشعر الخشن والمجعد من خلال استخدام مقادير طبيعية أفضل وأحسن من اللجوء إلى صالونات التجميل واستخدام منتجات لفرد الشعر وهي الفيلر أو البروتين أو البوتكس، ويوجد غيرهم الكثير من المنتجات التي تشمل على مواد كيميائية وهذه المواد مضرة بالشعر تؤدي إلى تساقطه وتلفه، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لتلك المنتجات لذلك التنعيم الطبيعي للشعر يعتبر ضمانا لصحة الشعر وفروة الرأس ويساعد في تغذيته وحمايته من التساقط والجفاف، حيث هذة المقادير تعد بديل آمن لمنتجات الفرد، وسوف نتعرف في هذا التقرير على وصفة طبيعية مجربة لتنعيم الشعر بتكلفة بسيطة ويتم إعدادها في البيت بكل بساطة وسهولة تابعونا.

كيراتين منزلي لفرد الشعر المجعد

سوف نوضح لك مقادير الوصفة الطبيعية لفرد الشعر المجعد وهي تتمثل فى الخطوات التالية:

المقادير

ثمرتين من الموز.

ملعقتين صغيرتين من العسل.

كوب صغير من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة الطبيعية لفرد الشعر المجعد بطريقة سهلة وبسيطة فيجب اتباع الخطوات التالية: