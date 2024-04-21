استعلــمـ رابط مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية | اسماء الرعاية الاجتماعية spa.gov.iq الوجبة الاخيرة

جميع مواطنين العراق بإنتظار الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ، حيث أن الرعاية الاجتماعية من ضمن الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية وغير الحكومية في دولة العراق، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والحصول على أغراضهم، وكذلك مساعدتهم على الحصول على خدمات الصحة والتعليم بشكل جيد، فإذا أردت أن تعرف كيفية الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فأكمل قراءة هذا المقال.

شروط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط يجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية وذلك حرصا منها على وصول الرعاية الاجتماعية لمن يستحقها وتحقيق أقصى استفادة المواطنين من هذه الخدمة وتشمل هذه الشروط:

الحد الأقصى لعمر المتقدم هو 60 سنة للرجال و 55 سنة للنساء والا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة للرجال.

لم يتم تسجيل المتقدم في خدمات الضمان الاجتماعي من قبل.

للمطلقات والأرامل من النساء بشرط تقديم ما يفيد بذلك.

الحد الأدنى لعدد أفراد أسرة المستفيد هو أربع أفراد.

تقديم مستندات رسمية تفيد بوجود مرض مزمن أو إعاقة.

وقد صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بانه سيتم اطلاق اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال أيام قليلة وسيتم توزيع هذه الوجبة بشكل تلقائي على الحسابات التي يملكها المستفيدين السابقين من الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

إذا أردت أن تستعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عليك اتباع ما يلي: