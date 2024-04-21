أكشن بلا حدود! أكثر من 15 قناة أكشن مفعلة ومحدثة على النايل سات وعرب سات 2024

الأكشن من أكثر أنواع الأفلام التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرا فيما يتميز به من تشويق وإثارة، حيث تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، يبحث العديد عن قنوات تقدم هذا النوع من المحتوى، لأننا نحرص على تقديم كل ماهو جديد لكم، وفرنا تردد قنوات اكشن أكثر من 15 قناة مفعلة ومحدثة حيث تقدم هذه القنوات أحدث أفلام الأكشن بدون تشويش أو إعلانات من أجل أن يستمتع المشاهد بمتابعة فيلمة المفضل بدون ملل، حيث كل هذه القنوات مجانية بدون الحاجة إلى رسوم اشتراك، إضافة إلى إعلانات كل هذه القنوات ليست كثيرة.

تردد قنوات اكشن أكثر من 15 قناة مفعلة ومحدثة

الأكشن من أكثر أنواع الأفلام التي نميل إليها جميعا، نظرا فيما تتميز به من إثارة ومذاق خاص، اليوم سنقدم لكم قائمة بمجموعة بأفضل أفلام الأكشن، للتعرف عليها تابع فيما يلي:

تردد قناة MBC 2

اسم القناة: MBC

التردد:11938.

معامل تصحيح الخطأ:5\6.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة توب موفيز

القناة:توب موفيز.

التردد: 11873.

تردد :10727 اتش دي.

معامل تصحيح الخطأ:3\4.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد توب موفيز على عرب سات

اسم القناة: توب موفيز.

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد:11392.

معامل تصحيح الخطأ:3\4.

معدل الترميز:.27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة Kanal

اسم القناة: Kana.

التردد:12226.

معامل تصحيح الخطأ:5\6.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة Scare

اسم القناة: Scare.

التردد:10873.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ:5\6.

تردد قناة شاروخان أفلام

اسم القناة: شاروخان أفلام.

التردد:10873.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:عمودي أو رأسي.

تردد قناة spider Action