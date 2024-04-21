“فرحة أطفالك هتبقي للسما!” تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات المفضلة لدى الأطفال وتحظى القناة على شهرة واسعة بسبب البرامج التي تقدمها للأطفال ولمختلف الأعمار، تهتم القناة بتعليم الأطفال وتثقيفهم عن طريق الأغاني والأناشيد كذلك بأسلوب كارتوني مما يسهل عملية الفهم للأطفال. كذلك، تهتم القناة بعرض محتوى هادف، ونجحت القناة في اكتساب ثقة أولياء الأمور فيها. في الآونة الأخيرة، قررت إدارة قناة طيور الجنة بيبي تغيير تردد القناة، في مقالنا اليوم، سنتعرف على تردد القناة الجديد بالإضافة إلى كيفية ضبط التردد بطريقة سهلة وبسيطة مع شرح مبسط.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات 2024

نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات.

في خانة التردد، نقوم بكتابة تردد القناة: 11274.

معدل ترميز القناة: 27500.

ونقوم بتعيين الاستقطاب: أفقي.

أما معامل تصحيح الخطأ، فيتم ضبطه على: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات 2024

في خانة التردد، نقوم بكتابة تردد القناة: 11310.

نقوم بتعيين الاستقطاب على: عمودي.

نقوم بتعيين معدل ترميز القناة: 27500.

ومعامل الخطأ: 3/4.

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي

طريقة ضبط القناة على الرسيفر سهلة للغاية، وسنتعرف عليها من خلال بعض الخطوات البسيطة في السطور القادمة: