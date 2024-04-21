استعلــمـ نتائج الثالث متوسط 2024 نتائجنا (ملازمنا) كافة محافظات العراق pdf الدور الاول

من أكثر الأمور التي ازداد البحث عنها خلال الآونة الأخيرة هي نتائج الثالث متوسط في العراق، حيث يريد أولياء الأمور الإطمئنان على أبنائهم، وينتظرون ظهور هذه النتائج بفارغ الصبر، وقد أكدت وزارة التعليم العراقية أنه سيتم الإفصاح عن النتيجة بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وسيكون ذلك خلال الأيام القادمة، كما أعلنت أيضا عن الرابط الذي يمكن الحصول على هذه النتائج من خلال، منعا للتزاحم داخل الفصول المدرسية وسنقوم بشرح كافة هذه التفاصيل خلال سطور هذا المقال.

نتائج الثالث متوسط 2024

تعتبر هذه المرحلة مرحلة مهمة وانتقالية بالنسبة لطلاب الثالث متوسط، ولهذا وجدنا الكثير يتساءلون عن الموعد الذي سيتم فيه طرح هذه النتائج على المنصة التي أعلنت عنها الوزارة، ولكن يجب على جميع الطلاب الانتظار حتى يتم الانتهاء من عمليات التصحيح التي أكدت الوزارة أنها تقوم بشكل دقيق وبطريقة مميكنة حتى يحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها، وسيتم بعدها الإعلان عن نتائج الثالث متوسط بشكل رسمي عبر الموقع التي أطلقته وزارة التربية والتعليم العراقية موقع نتائجنا.

رابط الحصول على نتائج الثالث متوسط

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإطلاق رابطها الإلكتروني الذي يمكن من خلاله الحصول على نتائج الثالث متوسط، قبل أن يتم تعليقها في كشوفات داخل مقر المدرسة، وهذا الرابط يكون بالشكل التالي: