اجري سجل عيالك بسرعة عشان يأخذو زيت وسكر.. طريقة إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين 2024.. خبر في الجون!!

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا في نسب الإستعلام بين المواطنين حول كيفية تسجيل الأطفال حديثي الولادة ضمن بطاقات التموين لعام 2024، وذلك بهدف الإستفادة من قيمة الدعم المعزز لتلبية متطلبات العائلة، وتلي ذلك قيام وزارة التموين بإصدار قرار مسبق يسمح باستلام طلبات الإضافة من الأفراد في المكاتب المختصة بالتموين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

سنوضح لكم جميع البيانات المرتبطة بعملية إدراج الأبناء الجدد إلى بطاقات التموين، ويشمل ذلك الشروط والمستندات اللازمة، وذلك من خلال المعلومات التالية:

قواعد تسجيل الأطفال حديثي الولادة ضمن بطاقات الدعم الغذائي.

تكون البطاقة الغذائية مخصصة لثلاثة أشخاص فحسب، ويمكن إضافة شخص رابع إذا كانت الأسرة تنتمي للفئات الأكثر احتياجًا للدعم.

تنص القاعدة على أنه يمكن تسجيل أربعة أشخاص كحد أقصى في بطاقة التموين، وهذا يشمل الزوج والزوجة واثنين من الأولاد.

يجب أن تتلقى الأسرة دخلًا شهريًا قدره 2500 جنيه.

يتم تحديد الحد الأدنى الشهري لدخل مالك بطاقة التموين بأنه يقل عن ثلاثة آلاف جنيه مصري.

ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.

المستهدفين من إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

هناك مجموعة من الفئات المستحقة للإستفادة من إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين وهذه الفئات تكون على النحو التالي:

الأشخاص المستحقين لتكافل وكرامة.

الأسر البديلة.

الذين يحصلون على معاش تضامن اجتماعي.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

لإضافة المواليد على بطاقة التموين يلزم توافر الأوراق التالية: