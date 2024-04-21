ننشر موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق جميع المراحل “ابتدائي، متوسط، اعدادي” وفقا لتصريحات وزارة التربية العراقية

موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق، حددت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق جميع المراحل خلال الساعات الماضية، حيث سينطلق ماراثون امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق خلال شهر مايو المقبل بالنسبة للاختبارات التحريرية، وخلال السطور القادمة سنتعرف على موعد امتحانات نهاية السنة 2024 لطلاب السادس الابتدائي والسادس الإعدادي والثالث المتوسط العراق، فتابعونا.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق

وعن موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق، فمن المقرر أن تبدء الاختبارات الشفهية قبل انطلاق ماراثون الامتحانات ببضعة أيام وفقا لما صرحت به وزارة التربية العراقية وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما من المقرر ان تبدء امتحانات آخر العام الخاصة بالصف السادس الابتدائي يوم 2 من شهر مايو 2024 الموافق ليوم الخميس وحتى الأربعاء 8 من شهر مايو، أما موعد امتحانات نهاية العامة للصف السادس الإعدادي يوم 12 من شهر مايو 2024.

جدول امتحانات الثالث متوسط 2024

أما جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 الدور الاول في جميع المحافظات:

يبدء الطلاب الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر مايو 2024 امتحان اللغة العربية ومادة الدراسات الإسلامية

يبدء الطلاب الامتحانات يوم الخميس 23 من شهر مايو 2024 امتحان اللغة الإنجليزية.

يبدء الطلاب الامتحانات يوم 25 من شهر مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات

يبدء الطلاب الامتحانات يوم 27 من شهر مايو 2024 امتحان الدراسات الاجتماعية في

يبدء الطلاب الامتحانات يوم 29 من مايو 2024 امتحان مادة صحة الإنسان.

جدول امتحانات السادس الإعدادي 2024

والآن مع جدول امتحانات السادس الإعدادي 2024 الدور الاول: