جدول رواتب الأئمة والمؤذنين في السعودية الجديد 1445-2024 ومكافأة نهاية الخدمة

تولي حكومة المملكة العربية السعودية أهمية الأئمة والمؤذنين العاملين في المساجد في جميع أنحاء البلاد، حيث تعتبر عملهم جزءًا لا يتجزأ من الخدمات الدينية المقدمة للمجتمع، وتقديرًا لجهودهم والتزامهم بخدمة المسلمين، أنشأت الحكومة نظامًا محددًا للرواتب لهؤلاء الأفراد، يحدد المزايا المالية التي يحق لهم الحصول عليها. لنتعرف معًا فيما يلي إلى جدول رواتب الأئمة والمؤذنين في السعودية.

جدول رواتب الأئمة والمؤذنين في السعودية 1445

طبقت حكومة المملكة العربية السعودية نظام رواتب جديد للتحكم في أجور الأئمة والمؤذنين وعمال المساجد في جميع أنحاء البلاد، حيث يقوم هذا النظام بحساب رواتبهم بعناية بناءً على واجباتهم وأدوارهم المحددة، ويختلف الدفع وفقًا لنطاق المسؤوليات المخصصة لكل فرد.

يحصل الأئمة والمؤذنون في السعودية على رواتب أعلى بسبب واجباتهم الدينية والإشرافية، في حين أن أولئك الذين يقومون بأدوار داعمة داخل المساجد يحصلون على رواتب أقل نسبيًا، يتم صرف الرواتب فورًا عند بدء التوظيف ويتم تنظيمها بناءً على التصنيف التالي:

التصنيف الراتب / ريال سعودي إمام الجامع (أ) 4,570 إمام الجامع (ب) 3,675 راتب إمام المسجد (أ) 2,980 إمام المسجد (ب) 2,385 إمام المسجد (ج) 1,890 المؤذن في الجامع 1,790 المؤذن في المسجد 1,395 خادم الجامع 1,395 خادم المسجد 1,195

مكافأة نهاية الخدمة لأئمة المساجد والمؤذنين

يستحق العاملون في المساجد من المؤذنين والأئمة وخدم المساجد مكافأة نهاية الخدمة ما لم يكن تركهم للعمل لأسباب تأديبية، ويأتي مبلغ المكافأة كما يلي:

يحصلون على نصف راتبهم الشهري كمكافأة لكل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.

في السنوات اللاحقة، سيحصلون على مكافأة تعادل الراتب الشهري الكامل.

يتم تحديد مبلغ المكافأة على أساس الراتب الشهري النهائي للفرد أثناء عمله في دور الإمام أو المؤذن.

يشترط لصرف مكافأة نهاية الخدمة للمؤذنين والأئمة أن لا يكون تركهم للوظيفة لأسباب تأديبية.

كم راتب مراقب مساجد في السعودية 1445؟

وفقًا لجدول رواتب الأئمة والمؤذنين في السعودية الجديد 1445-2024 الذي أصدرته حكومة المملكة العربية السعودية بالنسبة للأئمة والمؤذنين والعاملين في المساجد، يبلغ راتب مشرف المساجد الحاصل على الشهادة الثانوية 4500 ريال سعودي، بينما يحصل الحاملون للشهادات الجامعية على 6000 ريال سعودي.