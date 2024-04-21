“فاضل كم يوم وتقبض؟؟”.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بالزيادة الجديدة واستعلم عن قيمة راتبك عبر وزارة المالية العراقية

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024، الالاف من المتقاعدين يبحثون عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة المالية العراقية لهم، حيث يتم زيادة رواتب المتقاعدين كل فترة في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لهم، وقد بلغت قيمة الزيادة الاخيرة 100 ألف دينار عراقي، واليكم خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

والآن مع قيمة سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لجميع الفئات المستفيدة في محافظات العراق، لتصبح الرواتب كما يلي:

المتقاعد الذي يبلغ راتبه الى 500 الف دينار يحصل على كمية 1000 دينار عراقي.

بينما المتقاعد الذي يبلغ راتبه حوالي 500 ألف يحصل على 600 الف دينار عراقي.

المتقاعد الذي يصل راتبه الى 700 الف دينار عراقي يحصل على 100 الف دينار عراقي.

من ضمن القرار أيضًا أن يحصل المتقاعد الذي يبلغ راتبه حوالي 500 ألف دينار عراقي على 600 ألف دينار عراقي.

بينما المتقاعد على 800 الف دينار عراقي يحصل على 900 الف دينار عراقي.

بينما المتقاعد الذي يصل راتبه الى 900 الف دينار عراقي يحصل على 800 دينار عراقي.

على أن يتم الصرف في الاول من كل شهر ميلادي.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 عبر موقع وزارة المالية العراقية الرسمي، من خلال ادخال بعض البيانات المطلوبة بشكل صحيح، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بزيارة موقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

قم بالضغط على الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024.

ادخل البيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية الوطنية والاسم.

اضغط على كلمة “استعلام”.

سوف يظهر لك كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بالرواتب الجديدة للمتقاعدين بعد زيادة المعاشات الجديدة من الحكومة العراقية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2024

من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2024 في الاول من الشهر نفسه كالعادة كل شهر، مع الزيادات المقررة والتي بلغت قيمتها مائة ألف دينار عراقي لكل متقاعد يحصل على معاش أقل من مليون دينار، على أن يتم صرف الزيادة لمن تتوافر بهم الشروط.