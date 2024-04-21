«مكتب ومرتب 10 آلاف» وظائف بنك مصر لحديثي التخرج بشروط وضوابط محددة.. نكشف عنها لكم

وظائف بنك مصر التي تم الإعلان عنها في صفحة لينكد إن الرسمية التابعة لبنك مصر، بحيث تم توفير فرص العمل بداخل البنك في مجال خدمة العملاء لخريجي كليات التجارة والكليات التي تعادلها، مع الإعلان عن بعض من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم لقبوله في العمل، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

وظائف بنك مصر

وظائف بنك مصر التي تم الإعلان عنها من قبل البنك وتحديد المهارات المطلوبة في المتقدمين للعمل في وظيفة خدمة العملاء، مع الإعلان عن بعض الشروط التي يتم بناء عليها قبول المتقدمين في تلك العمل، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

لابد أن يكون المتقدمين يقيمون في جنوب سيناء.

يمتلك خبرة من 1 ل 3 سنوات في مجال خدمة العملاء.

حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة معتدلة بتقدير جيد فأعلى.

يكون من حديثي التخرج من دفعة عام 2021 و2022 و2023.

لا يزيد عمر المتقدم عن 28 عام.

التقديم في وظائف بنك مصر

تم توفير رابط التقديم في وظائف بنك مصر عبر صفحة بنك مصر الرسمية على لينكد إن يتمكن من تنطبق عليه الشروط تقديم السي في على ذلك الرابط، ولابد أن يتضمن مجموعة من المعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم، لابد أن يتم توضيح التفاصيل التعليمية مع كتابة الخبرات السابقة للمتقدم بحيث يتم دراسته وبناء عليه تحدد مقابلة المتقدم لاختياره في العمل بناء على نتائج تلك المقابلة.

وبالنسبة المسؤوليات التي يقوم بها المتقدم في تلك الوظيفة هي المعاملات المصرفية منها قبول المدفوعات للحسابات، مع القيام بصرف الشيكات وتحويل الأموال، مع تقديم الخيارات للعملاء للحصول على مستوى أفضل من الخدمات بالإضافة لمساعدة العميل في حل المشكلات المختلفة، مع المساعدة في تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.