تعود بقوة.. سعر هاتف هواوي pura 70 ultra الجديد بعد الطرح بالخارج وتِلك هي مواصفاته

واحدة من الشركات المُصنعة للهواتف الذكية هي شركة هواوي، والتي أعلنت مؤخرًا عن هاتفها الجديد الذي ينُافس الماركات العالمية مثل آبل وسامسونج من نفس الفئة السعرية، والذي هو هاتف هواوي pura 70 ultra الذي أثار اهتمام الكثيرون وبحثوا عن سعره في الأسواق وأبرز المواصفات عنه، ونوضح لكم نُبذة بسيطة عن الهاتف بناء على ما ورد من أحد المواقع التقنية، فضلًا تابعونا.

مواصفات هاتف هواوي pura 70 ultra

كشف هواوي عن هاتفها الجديد متضمنًا عدد من المواصفات التي ميزته عن غيره من الهواتف الذكية الأخرى، بل وجعلته منافسًا للأجهزة من نفس فئته السعرية، وجاءت المواصفات للهاتف على النحو التالي:

الهاتف يأتي بشاشة من نوعية LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، حيث تدعم تقنية HDR.

تأتي كاميرات الهاتف بجودة عالية لتمنح تجربة ممتازة إلى المستخدم، حيث ثلاث عدسات بدقة متفاوتة، بالإضافة إلى دعم الكثير من التقنيات التي تُقدم صورة بجودة عالية.

نظام تشغيل الهاتف هو HarmonyOS.

ظهر الهاتف من بوليمر السيليكون بينما الإطار مصنوع من مادة الألومنيوم.

الهاتف يأتي بسعة عالية للبطارية، حيث 5200 مللي أمبير، بجانب الدعم للشاحن السريع على قدرة 100 وات.

كاميرا السيلفي للهاتف تأتي بدقة عالية، حيث 13 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف ميزة إرسال كل الرسائل من خلال القمر الصناعي.

الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي وأيضًا العكسي.

سعر جوال هواوي pura 70 ultra

وضحنا لكم بعض مواصفات هاتف هواوي pura 70 ultra الجديد، وبالنسبة لسعره فهو يبدأ من أول مبلغ 1300 يورو على حسب النسخة، حيث يوجد منه نسخ متنوعة وستكون ألوانه فضي وأخضر وبني وأسود.