“وزارة المالية” تغير موعد صرف راتب التقاعد في الأردن لشهر أبريل وموعد الصرف الجديد

يتجدد موعد صرف راتب التقاعد في الأردن لشهر أبريل ويكثر التساؤل من الكثيرين من المتقاعدين عن موعد الصرف، هل سيكون في موعده في هذا الشهر أم سيتغير عن الموعد الثابت المقرر من قبل وزارة المالية، ومن خلال الأسطر التالية نبين الموعد الجديد لراتب التقاعد وطريقة الاستعلام عن موعد صرف الراتب وتفاصيله.

موعد صرف راتب التقاعد في الأردن لشهر أبريل

يتقرر صرف راتب التقاعد في الأرْدُنّ في اليوم العشرين من كل شهر ميلادي، حيث حددت هذا الموعد وزارة المالية الأردنية، ولا يتغير هذا الموعد كما قررته الوزارة إلا إذا صادف يوم عشرين عطلة أو إجازة رسمية، لذلك من المقرر أن يتم صرف راتب التقاعد لهذا الشهر في اليوم الحادي والعشرين لمصادفة يوم العشرين يوم سبت وهو يوم عطلة لدى المصارف التي يتم من خلالها حصول المتقاعدين على رواتبهم.

استعلام عن راتب التقاعد في الأرْدُنّ

يمكنك الاستعلام عن موعد صرف راتب التقاعد في الأرْدُنّ عن طريق موقع وزارة المالية الأردنية وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة المالية الأردنية.

أدخل كلمة مرور بريدك الإلكتروني ورقم الهوية الشخصية.

اضغط على “تسجيل الدخول”.

اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على “الاستعلام عن المستحقات التقاعدية”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة.

تأكد من صحة جميع المعلومات المدخلة.

اضغط على “استعلام”.

ستظهر لك جميع البيانات الخاصة برواتب المتقاعدين.

وصلنا معكم لنهاية مقالنا الذي بنا فيه طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في الأرْدُنّ وموعد صرف راتب التقاعد لشهر أبريل بعد التعديل.