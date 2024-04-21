“اتفرج على راحتك”.. تردد قناة المسار الليبيه 2024 بجودة HD..عيش المتعة الحقيقية

يمكنك الآن معرفة تردد قناة المسار الليبيه 2024، محيث تعد هي من بين القنوات التي يحرص الشعب الليبي على متابعتها بشغف، تتصدر قناة المسار القائمة، حيث تقدم باقة متنوعة من البرامج الرياضية والثقافية والمسلسلات المميزة، تعتبر هذه القناة من الأكثر شعبية بين الليبيين، الذين يفضلون تحميلها على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم للاستمتاع بجودة العرض عالية الدقة “HD” وأيضًا الجودة العادية “SD”، في هذا المقال، سنقدم لكم نظرة مفصلة عن القناة وما تقدمه، فتابعونا للمزيد من المعلومات.

تردد قناة المسار الليبيه 2024

تعتبر قناة المسار واحدة من أبرز القنوات التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات والعروض الترفيهية والثقافية والرياضية، وإليكم التردد الخاص بها:

اولا القمر الصناعي هو نايل سات.

ثانيا الاستقطاب يكون عمودي.

ثالثا معدل الترميز هو 27500.

رابعا تردد القناة هو 10873.

تردد قناة المسار على العرب سات

القمر الصناعي هو نايل سات. الاستقطاب يكون أفقي. معدل الترميز هو 27500. تردد القناة هو 11373.

كيفية تنزيل تردد قناة المسار الليبية 2024 علي التلفزيون

تتوفر قناة المسار الليبية على النايل سات بجودتين مختلفتين، جودة متوسطة وجودة عالية، حيث يمكن للمشاهد اختيار الجودة التي يفضلها، يمكن بسهولة استقبال تردد القناة عبر جهاز الاستقبال، ويمكنكم القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال واحضار الريموت الخاص به.

اختر خيار التركيب اليدوي من القوائم المتاحة.

حدد القمر الصناعي “نايل سات”.

قم بتسجيل الاحداثيات الخاصة بتردد القناة.

اختر الجودة التي تفضلها، سواء كانت عالية أو متوسطة.

الآن يمكنك بسهولة متابعة برامج الأخبار الليبية والمسلسلات والأفلام المميزة من منزلك دون الحاجة لأي اشتراك.

حيث تعتبر قناة المسار الليبية من القنوات الفضائية الأكثر شعبية في ليبيا، وذلك بفضل مجموعتها المتنوعة من البرامج والأفلام والمسلسلات المميزة، كما تحرص القناة على تقديم آخر الأخبار الليبية بشكل مستمر، مما جعلها محط إعجاب الكثير من المشاهدين.