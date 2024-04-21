“استكشاف عالم الاتصالات السريعة مع هاتف Motorola Moto G64 5G الجديد: تقنية الجيل الخامس في متناول يديك!”

في عالم تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، يبحث العديد من المستخدمين عن هاتف ذكي يواكب هذا التطور ويقدم أحدث التقنيات بسعر مناسب، يعتبر هاتف Motorola Moto G64 5G الجديد من الأجهزة التي تلفت الأنظار، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والمميزات العصرية، من خلال هذا المقال، سوف نتعرف على أبرز مواصفات ومميزات هذا الجهاز الذي تقدمه شركة Motorola، والذي يعد بتجربة استخدام متميزة تلبي توقعات المستخدمين الباحثين عن جودة وكفاءة في الأداء.

مواصفات هاتف Motorola Moto G64 5G

شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة. دقة الشاشة 1080×2400 بكسل. معالج Mediatek Dimensity 7025 1. ذاكرة عشوائية 8/12 جيجابايت. مساحة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت. كاميرا خلفية مزدوجة 50+8 ميجابكسل. كاميرا أمامية 16 ميجابكسل. بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير. شحن سريع بقوة 33 واط. نظام التشغيل Android 14 .

مميزات هاتف Motorola Moto G64 5G

تصميم مقاوم للماء. دعم شبكات الجيل الخامس 5G. شاشة بمعدل تحديث 120Hz. نظام صوت ستيريو. مستشعر بصمة جانبي. دعم الشحن العكسي. توفر بألوان متعددة: الأخضر النعناعي، الأزرق اللؤلؤي، والبنفسجي الثلجي. دعم بطاقة microSDXC. بلوتوث 5.3. NFC للدفع الإلكتروني.

عيوب هاتف Motorola Moto G64 5G

الكاميرا الأمامية قد لا تكون الأفضل في فئتها. عدم وجود دعم لشحن لاسلكي. الوزن قد يكون ثقيلًا نسبيًا. الشاشة ليست AMOLED. عدم وجود مقبس سماعة 3.5 مم. الشحن السريع أقل من بعض المنافسين. الكاميرا الخلفية لا تدعم تسجيل فيديو 4K. البلاستيك يُستخدم في الجزء الخلفي والإطار.

في نهاية المقال، يمكننا القول إن هاتف Motorola Moto G64 5G يقدم مزيجًا مثيرًا من المواصفات القوية والمميزات العصرية التي تجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين، مع بطارية تدوم طويلًا ودعم لأحدث تقنيات الاتصال، يعد هذا الجهاز منافسًا قويًا في السوق، وبالنظر إلى سعر الهاتف، الذي يُتوقع أن يكون تنافسيًا، فإنه يوفر قيمة ممتازة مقابل المال.