“هتكسر الأسواق في المبيعات” سماعة ريلمي الجديدة بجودة صوت رهيبة وسعر مناسب!

تتصدر شركة ريلمي الأسواق العالمية بفضل منتجاتها وأسعارها المناسبة، كما استطاعت أيضاً أن تجذب فئة كبيرة وخاصة من فئة الشباب إليها، وقامت مؤخراً بإصدار سماعة لاسلكية جديدة بمميزات رائعة، وتساءل الكثير عنها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع سماعة لاسلكية جديدة من ريلمي.

مواصفات سماعة Buds T110

بعد البحث المتكرر لمعرفة مواصفات سماعة Buds T110، سوف نعرض لكم أهم مواصفاتها فيما يلي:

اسم السماعة Buds T110 بلوتوث تدعم عمر البطارية ٣٨ ساعة مدة شحن البطارية ١٠ دقائق مقاومة الماء تدعم واى فاي تدعم

مميزات سماعة Buds T110

تحتوي سماعة Buds T110 على مميزات رائعة وكثيرة مما جعل الكثير يبحث عنها ومنها ما يلي:

وأول تلك المميزات أنها تدعم خاصية مانع إزعاج وضوضاء لدرجة كبيرة بحيث تتمتع بمكالمة دون أي أصوات خارجية مثل أصوات الرياح أو الهواء أو ما شابه.

بالإضافة أيضاً إلى أن حجمها صغير ولا تتسبب في أي ضيق أثناء ارتدائها.

كما تدعم أيضاً بلوتوث لكي يتم اتصالها مع الهاتف بكل سهولة وسماع الموسيقى المفضلة لديك.

كذلك أيضاً تدعم واي فاي لسهولة تحميل أو سماع الأغاني المفضلة لديك من خلال الإنترنت.

وليس ذلك فحسب بل إنها تدعم أيضاً بطارية قوية يمكنها العمل لمدة ٣٨ ساعة دون الحاجة إلى شحن.

كذلك أيضاً يمكنك شحن البطارية كاملة في وقت قصير جداً لتصل إلى تمام الاكتمال.

بالإضافة إلى جميع المميزات السابقة فهي تدعم أيضاً خاصية مقاومة الماء والرذاذ حتى تتمكن ارتدائها أثناء ممارسة الرياضة دون أي قلق من تلفها.

كما تدعم أيضاً مكبرات صوت نقية وواضحة لتحصل على صوت نقي.

تتميز بألوانها وشكلها المميز والأنيق والعصري.

سعر سماعة Buds T110