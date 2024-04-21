الكشوفات نزلت؟.. نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 جميع محافظات العراق epedu.gov.iq موقع وزارة التربية

أوشكت امتحانات الثالث متوسط الدور الأول على الإقتراب، بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعدها الرسمي الموافق 21 مايو 2024 وستنتهي في 5 يونيو 2024، مع مراعاة بأن الوزارة تجهزت بشكل كامل في كافة مديرياتها على مستوى المحافظات، لكي يتواكب ذلك مع ملائمة الطلاب والطالبات في تأدية الإمتحانات الخاصة بهم، وتحقيق أعلى نسب النجاح لهذه المرحلة.

موعد امتحانات الثالث متوسط دور أول 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الصف الثالث متوسط الدور الأول ستبدأ يوم 21-5-2024 وذلك بمادة التربية الإسلامية واللغة العربية، على أن تنتهي امتحانات هذه المرحلة يوم 5-6-2024 بمواد اللغة الفرنسية والكردية والتركمانية، ثم تبدأ بعدها عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة التي تشمل عدد كبير من الطلاب وأوراق الإمتحانات التي تمت حصرها في هذه المرحلة ورفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية أو عبر موقع نتائجنا الإلكتروني.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

بعد أن تم الإطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثالث متوسط الدور الأول، يمكنك الإن معرفة استخراج النتائج فور صدورها مباشرة، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-