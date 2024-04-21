“بعد قرار تخفيضهما”.. تعرف على سعر الفينو والخبز السياحي في مصر

يُعتبر الخبز بكافة أنواعه مصدر الطعام الأساسي في العالم، وقد شهدت أسعار الخبز السياحي والفينو انخفاضًا خلال الآونة الأخيرة بعد تراجع أسعار الدقيق في الأسواق، وفقًا لما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، حيث انخفض السعر بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 35%، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم سعر الفينو والخبز السياحي بعد قرار تخفيضهما.

سعر الفينو والخبز السياحي في مصر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق المصرية، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخبز السياحي والفينو، وجاءت الأسعار على النحو التالي وفقًا لشعبة المخابز:

سعر رغيف الخبز السياحي بوزن 40 جرام يصل إلى 75 قرشًا.

سعر رغيف الخبز بوزن 25 جرام يصل إلى 50 قرشًا.

سعر الفينو بوزن 35 جرام يصل إلى 100 قرش.

سعر رغيف الفينو بوزن 50 جرام يصل إلى 150 قرشًا.

الدقيق بكام في مصر؟

قام رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية يوم الأربعاء، الموافق 18 أبريل من العام الحالي، بالإعلان عن خفض سعر الدقيق في الأسواق، وسجل الدقيق الأسعار التالية:

بلغ سعر طن الدقيق حوالي 16 ألف جنيه مصري.

يتراوح سعر الدقيق الفاخر ما بين 15500 و16000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر أردب القمح درجة النقاوة 22.5 حوالي 1450 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر

وجاءت أسعار السلع الأخرى اليوم الأحد 21 إبريل 2024 كما يلي: