من spa.gov.iq/umbrella .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf في عموم محافظات العراق

يترقب مستفيدي الرعاية الاجتماعية بالعراق إطلاق اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf، حيث الوجبة المنتظرة التي مفترض أن تظهر قريبًا على المتقدمين في البرنامج الراغبين في الحصول على الدعم، ونذكر لكم آخر ما ورد بشأن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية وكيف يمكن الاستعلام عن المشمولين عند إعلان كشوفات المشمولين بالوجبة، فضلًا تابعوا معنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

كشوفات المشمولين بالوجبة السابعة من دعم الرعاية الاجتماعية غير متاحة رسميًا الآن رغم إعداد الكشوفات، حيث جهزت وزارة العمل العراقية كشوفات المشمولين ولكن في انتظار التخصيص المالي من أجل إتاحة الأسماء على كل من شملهم مبلغ الرعاية الاجتماعية، والأمر يتوقف على التخصيص المالي فقط، وبمجرد أن يتم إعلان التخصيص المالي سيتم إتاحة كشوفات الوجبة للاستعلام، لذا ترقبوا إعلان الكشوفات قريبًا إن شاء الله، لأنه لا يوجد موعد مُحدد لإعلان كشوفات المشمولين بالوجبة.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf

كشوفات الوجبة السابعة رغم تجهيزها إلا أنها غير متاحة للاستخدام بعد، حيث بعد الانتهاء من تجهيز الكشوفات سوف يتم طرحها في صورة pdf على موقع مِنصة مظلتي على شبكة الإنترنت، حيث خطوات الاستعلام سوف تكون على الترتيب التالي: