“وزارة الحج والعمرة” كم مدة صلاحية تأشيرة العمرة ومتى تفتح العمرة بعد الحج 2024

عند اقتراب موسم الحج يتساءل الكثيرون على كم مدة صلاحية تأشيرة العمرة 1445، حيث تحدد وزارة الحج والعمرة مدة صلاحية تأشيرة العمرة بمدة معينة، كما تحتسب هذه المدة حسب ما أعلنته وزارة الحج، ومن خلال الأسطر التالية نبين مدة صلاحية تأشيرة العمرة، ومتى تفتح العمرة بعد الحج ومتى تمنع.

كم مدة صلاحية تأشيرة العمرة 1445؟

أوضحت وزارة الحج والعمرة عن مدة تأشيرة العمرة، حيث تكون مدة تأشيرة العمرة ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ صدور التأشيرة، وليس من دخول المعتمر إلى الأراضي السعودية، كما أوضحت وزارة الحج والعمرة أن تأشيرة العمرة تنتهي في 15 ذو القعدة من كل عام ليبدأ موسم الحج.

متى تفتح العمرة بعد الحج 2024؟

تُفتح العمرة على مدار العام، باستثناء أيام الحج، التي تبدأ من يوم التاسع من ذي الحَجَّة وتنتهي يوم الثالث عشر من ذي الحَجَّة، وبالتالي يمكنك أداء العمرة بعد انتهاء موسم الحج 1445 هـ، الموافق يوم 1 يوليو 2024، أي في الثاني من ذي الحَجَّة 1445 هـ، حيث تبدأ رحلات الحجاج من وإلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج من التاسع من مايو 2024 حتى العاشر من يونيو 2024.

متى منع العمره قبل الحج

لا تمنع المملكة العربية السعودية العمرة قبل موسم الحج بشكل رسمي، ولكن يتم تقليص عدد تصاريح العمرة بشكل تدريجي مع اقتراب موسم الحج لتخفيف الازدحام في المشاعر المقدسة وتسهيل على الحجاج أداء مناسك الحج، ومن المتوقع خلال عام 1445 هـ، يتم إيقاف إصدار تأشيرات العمرة بشكل نهائي بدءًا من 10 ذي القعدة الموافق 18 مايو 2024، وحتى 10 ذي الحجة الموافق 16 يونيو 2024.

كما ننصح بالاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة السُّعُودية للحصول على آخر التحديثات.