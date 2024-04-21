سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد التعديلات الأخيرة وتفاصيل الزيادات نسيان 2024

إليك تفاصيل سلم رواتب المتقاعدين في العراق حيث أن من بين القضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين في العراق خلال هذه الفترة هي قضية رواتب المتقاعدين، وذلك عقب الإعلان الذي أطلقته الحكومة العراقية بشأن زيادة في هذه الرواتب بمقدار 100 ألف دينار عراقي، وقد كشفت الحكومة عن أن المستفيدين من هذه الزيادة هم جميع المتقاعدين، باستثناء الذين يتقاضون رواتب تفوق المليون دينار.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

تأتي هذه الخطوة كتأكيد على أهمية دور المتقاعدين في المجتمع العراقي، وأهمية توفير رواتب كريمة تساهم في تحسين ظروف حياتهم، وهو ما تعتبره الحكومة تقدير للجهود التي بذلوها خلال فترة خدمتهم، سنلقي نظرة عن كثب على سلم رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024 بعد الزيادة الجديدة، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن الراتب المحسن.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

يتمثل سلم رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024 بعد الزيادة بمقدار 100 ألف دينار عراقي في التالي:

المتقاعد الذي كان يتقاضى راتب يبلغ حوالي 500 ألف دينار عراقي، سيرتفع راتبه إلى 600 ألف دينار عراقي.

أما المتقاعد الذي كان يتقاضى راتب بقيمة 600 ألف دينار عراقي، فسيرتفع راتبه إلى 700 ألف دينار عراقي.

بالنسبة للمتقاعد الذي كان يتقاضى راتب بقيمة 700 ألف دينار عراقي، سيرتفع راتبه إلى 800 ألف دينار عراقي.

يتوقع أن يتلقى المتقاعد الذي كان يتقاضى راتب بقيمة 800 ألف دينار عراقي راتب بقيمة 900 ألف دينار عراقي.

وأخيرًا، المتقاعد الذي كان يتقاضى راتب حوالي 900 ألف دينار عراقي سيحصل على راتب بقيمة مليون دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن الراتب المحسن بعد زيادة 100 ألف دينار عراقي

بعد معرفتك سلم رواتب المتقاعدين في العراق للتحقق من راتب التقاعد الجديد بعد هذه الزيادة، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة المالية العراقية عبر البحث في جوجل.

اختر الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خيار “استعلام عن الرواتب”.

ملء جميع البيانات المطلوبة للمتقاعد.

الضغط على زر الاستعلام، حيث ستظهر جميع التفاصيل بما في ذلك الزيادة الجديدة في الراتب.

بهذه الطريقة، يمكن للمتقاعدين في العراق الاطلاع على رواتبهم بكل سهولة ويسر بعد الزيادة الحكومية الجديدة.