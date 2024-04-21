قراءة الرسائل المحذوفة من الواتساب .. فكرة عبقرية محدش هيقلك عليها

قراءة الرسائل المحذوفة من الواتساب هو ما يرغب بعض المستخدمين لمعرفته عند استرجاع بعض الرسائل التي تم حذفها من الواتساب، خاصة أنه قد يحذف الرسالة بالخطأ، أو في حالة تم مراسلتك من شخص ما برسالة ثم قام بحذفها ترغب بعدها في استرجاع تلك الرسالة ومعرفة ما تم إرساله لك عبر استرجاع الرسائل التي تم حذفها، فتساعدك تلك الخاصية في استرجاع ما تم حذفه.

قراءة الرسائل المحذوفة من الواتساب

قراءة الرسائل المحذوفة من الواتساب يتم عبر إتباع مجموعة من الخطوات التي تساعدك في استرجاع الرسائل التي تم حذفها سواء بالخطأ أو من المرسل، بحيث تتمكن من مشاهدة تلك الرسائل واستعادتها، ويكون عبر الخطوات التالية:

في البداية عليك أن تضغط ضغطة مطولة على أي مكان في الشاشة مع الضغط على الشات.

البحث عن الاعدادات والضغط عليها بشكل مستمر.

اختيار زر الاشعارات بحيث تظهر أداة الاشعارات فيتم الضغط على الأداة ليرسل إليك اشعار أن الرسالة تم حذفها.

طريقة قراءة الرسائل المحذوفة من الواتساب

يرغب الكثير من مستخدمي الواتس اب في قراءة الرسائل المحذوفة من الواتساب خاصة أن الرسالة قد يكون تم حذفها بالخطأ لذلك يرغبون في استرجاعها، ويمكن ذلك عن طريق ما يلي: