هل تم تغيير موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق لمختلف المراحل ؟ “التربية العراقية” تُصرح

يتساءل الطلاب والطالبات في العراق الآن عن موعد امتحانات نهاية السنة 2024، خصوصًا بعد انتشرت بعض الأقاويل حول تغير توقيت الامتحانات من قِبل اللجنة الدائمة للامتحانات التابعة للتربية العراقية، وهذا ما جعل الطلاب يتساءلون عن الموعد وهل تم التعديل أم لا، فضلًا تابعوا معنا.

حقيقة تعديل موعد امتحانات نهاية السنة 2024

نشرت اللجنة الدائمة للامتحانات التابعة للتربية العراقية الجدول النهائي للامتحانات النهائية لمختلف الصفوف الدراسية، حيث المرحلة الابتدائية والمتوسطة والعامة الوزارية، وهذا الجدول يسري على كل المديريات العامة للتربية في الدولة باستثناء إقليم كردستان، وهذه الامتحانات يتم العمل بها في وقتها المحدد دون أي تعديل.

وقد صرحت التربية العراقية نافية إجراء أي تغيير على توقيت الامتحانات لأي مرحلة دراسية من المراحل التعليمية والاختبارات في موعدها دون أي تغيير سواء بالتقديم أو التأخير ومتبقي أيام قليلة فقط على بدء الاختبارات.

التربية: لا تغيير في توقيتات الامتحانات.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024

تم الإعلان من قبل التربية العراقية عن مواعيد الامتحانات النهائية للدور الأول للصفوف الغير منتهية والمنتهية أيضًا، وقد جاءت المواعيد كما يلي:

المرحلة الابتدائية تبدأ النهائية يوم الخميس 2 من مايو لعام 2024 وتستمر على أن تنتهي يوم 8 من مايو 2024.

المرحلة المتوسطة يوم الخميس 9 مايو وتستمر إلى يوم 19 من مايو لعام 2024.

مرحلة البكالوريا تبدأ يوم 12 من مايو لعام 2024 وتستمر إلى يوم 8 من يونيو حسب الجدول المُعلن لكل مرحلة دراسية.

بينما بالنسبة لامتحانات الدور الثاني فسوف يتم إعلانها في وقت لاحق، ويتم العمل بهذه المواعيد في كل المديريات التعليمية في محافظات العراق.