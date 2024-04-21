هتشوفها في البيت.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني اليوم.. القنوات المفتوحة الزمالك وبطل غانا

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم المصرية عن القنوات المجاينة الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني اليوم في إطار مباريات دور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية 2024، حيث تعد القتوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبطل غانا هي أهم ما يشغل بال جماهير ميت عقبة الآن والذين لم يتمكنوا من الحصول على تذكرة المباراة لمشاهدتها من الملعب والذين يسعون لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم من المنزل بعيدا عن زحام الكافيهات التي تتكدس على اخرها وقت المباريات الهامة للزمالك والأهلي والمنتخب المصري.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

يدخل نادي الزمالك هذه المباراة رافعا شعار “لا بديل عن الفوز الكبير”، حيث يسعى الزمالك لحسم صعوده إلى دور قبل النهائي من هنا من القاهرة لتسهيل المهمة على نفسه خلال مباراة العودة التي ستقام في أجواء حارة نهارا أمام آلاف الجماهير الغانية الذين سيحتشدوا لمؤزارة وتشجيع فريقهم،ولذلك فمن المتوقع أن يدفع البرتغالي جوميز بكامل قوته الضاربة الممثلة في زيزو وسيف الجزيري والمثلوثي وغيرهم من الأوراق الهامة لديه لانهاء المباراة مبكرا قبل مرور الوقت واعطاء ثقة للمنافس.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبطل غانا

تذاع مباراة الزمالك كما نعلم جميعا على قنوات بين سبورت الرياضية القطرية المالكة الوحيدة والحصرية لبث مباريات بطولة الكونفدرالية، كما يمكنكم مشاهدة المباراة اليوم بشكل مجاني من المنزل من خلال ضبط قناه اون تايم سبورت الرياضية الارضية عبر التردد الرقمي الأرضي: UHF32، ويمكنكم حينها الاستمتاع بمباراة الزمالك اليوم من المنزل بشل مجاني دون النزول إلى الكافيهات.