“متاح الآن” لينك الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 عبر موقع نتائجنا بالعراق

شهدت الفترة الماضية تصدر رابط نتائج الثالث متوسط 2024 محرك بحث معظم مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب يعود إلى قيام وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير لينك خاص أجل تيسير الاستعلام عن نتائج الامتحانات بالاسم والرقم الخاص بالطالب، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني الذي وفرته الوزارة، بهدف استعراض كافة نتائج الثالث المتوسط الخاصة بالصف الثالث المتوسط للدور التمهيدي في كافة مديريات التعليم العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا

وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في النقاط التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا.

ثم يتم الضغط بعدها على نتيجة الصف الثالث المتوسط.

يتم تحديد العام والفصل الدراسي الذي يرغب المتقدم في الاستعلام عنها.

كما أنه عليك تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ثم نقوم بإدخال رقم الجلوس.

مع التأكيد على التحقق الكامل من صحة جميع البيانات التي أدخلتها.

وأخيرا عليك بالضغط على عرض النتيجة.

ثم ننتظر قليلا لحين تحميل النتيجة على الشاشة أمامك.

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