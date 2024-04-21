فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة 2024 كامل HD علي موقع ايجي بست EgyBest بدون اعلانات

يحقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد نجاحا كبيرا في شباك التذاكر حيث بلغت إيراداته يوم أمس الجمعة 2 مليون و245 ألف جنيه ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم إلى 35 مليونا و95 ألف جنيه خلال 11 يومًا من عرضه في دور السينما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحظى بإقبال كبير من الجمهور ويتفاعل الناس بشكل إيجابي مع قصته وأداء الممثلين البارعين ومع تحقيقه هذه الإيرادات الضخمة يثبت الفيلم جاذبيته وشعبيته بين المشاهدين هشام ماجد وهنا الزاهد يقدمان أداءً مميزًا في الفيلم، مما يضيف إلى جاذبية العمل ويجعل الجمهور يرغب في مشاهدته. ومن المتوقع أن يستمر الفيلم في تحقيق النجاح وجذب المزيد من الجماهير خلال الفترة القادمة.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة 2024 كامل HD

يروي الفيلم قصة مشوقة ذات طابع اجتماعي كوميدي مع عناصر من الفانتازيا الخيالية حيث يقوم هشام ماجد بتجسيد دور مهندس معماري يعيش حياة مليئة بالتعاسة رغم زواجه من هنا الزاهد ووجود ابن لديهما يتغير مجرى حياتهما عندما يظهر مخترع ويكشف لهما عن وجود نسخ آخر منهما في عوالم أخرى هذا التطور يدفع الزوجين لإعادة التفكير في علاقتهما حيث ينتقلون من حياة تعيسة إلى سعيدة بفضل اكتشافهم لهذه الحقيقة الغامضة.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات اللذيذة يضم نخبة من نجوم الفن من بينهم هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز إلى جانب عدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي.

يجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد في هذا الفيلم للمرة الثانية حيث سبق لهما العمل معا في السينما يترقب الجمهور عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما المقتبس من رواية تحمل نفس الاسم والذي تم الانتهاء من تصويره منذ فترة يتناول الفيلم مجموعة من القصص الرومانسية ويتمحور حول قصة حب بين هشام ماجد وهنا الزاهد.

من المتوقع أن يحقق الفيلم إقبالا كبيرا من الجمهور، خاصة مع تجمع هذه النجومية القوية والقصة الرومانسية المشوقة التي يقدمها مما يجعله واحدا من الأعمال المرتقبة في الموسم السينمائي القادم.