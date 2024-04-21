بالرقم الالماني.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة عبر link منصة ارو الالكترونية ur.gov.iq اعرف مخالفات المرور بالعراق

يبحث الملايين من العراقيين عن رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 عبر رابط منصة ارور الإلكترونية التي تشهد خلال تلك اللحظات زيارات ضخمة للغاية من قبل المواطنين في جميع المحافظات العراقية لمعرفة قيمة غرامات المرور بالعراق لتسديدها إلكترونيا عبر المنصة من خلال بعض الخطوات التي سنذكرها لكم من خلال السطور القادمة او من خلال التوجه المباشر إلى ادارة مرور العراق لدفعها باليد هناك.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني

يمكن لحضراتكم جميعا الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني من خلال تلك الخطوات السهلة والميسرة:

في البداية عزيزي المواطن عليك زيارة منصة أور الالكترونية.

قم بتسجيل اسم المستخدم والرقم السري للتمكن من الدخول للمنصة.

قم باختيار ايقونة الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الالماني.

قم بادخال البيانات الموجودة في رخصة السيارة.

ثم قم بالنقر على زر الاستعلام وسوف تظهر لك قيمة المخالفات.

اذا كنت ممن قاموا بقيادة السيارة وانت تحت تاثير الكحول فستكون الغرامة 10000 دينار.

واذا كنت ممن اهملوا ارتداء حزاء الامان فان غرامتك ستكون 2500 دينار.

وإذا كنت ممن كسروا الشارة الحمراء فستدفع 500 دينار.

خطوات دفع غرامات المرور العامة بالعراق

يمكنك التوجه إلى الادارة العامة لمرور العراق ودفع الغرامة هناك في جميع المقرات الموجودة بجميع المحافظات، كما اتيجت ادارة المرو السداد الكترونيا من خلال تلك الخطوات التالية: