اسماء الوجبة السابعة.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر رابط منصة مظلتي

اسماء الوجبة السابعة، يبحث الملايين من المواطنين العراقيين عن كشوفات اسماء الممشولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر رابط منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تأخرت جدا في صرف هذه الدفعة بالمقارنة مع الدفعات الاخرى السابقة التي صرفت في موعدها المحدد دون ادنى تأخير، وهذا ما جعل البعض ينتقد الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويطالبوها بالاسراع في صرف الدفعة السابعة والاخيرة من الرعاية الاجتماعية، خاصة بعد مرور شهر رمضان وعيد الفطر وسط صمت الوزارة.

اسماء الوجبة السابعة

اسماء الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية هو أهم ما يتم البحث عنه بشكل يومي عبر محرك بحث جوجل من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على الرعاية في البصرة وصلاح الدين وبغداد ونيناوي وبابل وذي قار وغيرها من المحافظات الاخرى التي يترقب أهلها بفارغ الصبر موعد الصرف، وقد وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدة شروط للحصول عليها وهي كما يلي:

أن يكون المقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم اقامة كاملة في العراق.

ألا يقل عدد افراد اسرته عن 4 افراد على الأقل.

ألا يمتلك أي عقارات أو سجلات تجارية يمتلكها.

تقديم الاوراق المطلوبة واللازمة عند التقديم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لم تعلن حتى وقتنا هذا، ولكن وفقا لبعض المصادر فأن الوزارة قد انتهت من توفير اموال الدفعة الاخيرة ولذلك فقد تعلن الاسماء خلال تلك الساعات في وقت اقصاه نهاية الاسبوع الجاري، فكونوا على متابعة مستمرة لرابط منصة مظلتي للإستعلام عن اسمائكم حال اعلان الوجبة مباشرة، من خلال الضغط على ايقونة الرعاية الاجتماعية وتحديد الوجبة السابعة وادخال المحافظة التابع لها وتحميل الكشوفات في صيغة بي دي اف.