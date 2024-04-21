بخطوات بسيطة.. تثبيت تردد قناة اون تايم سبورت 2024 على النايل سات لمتابعة المباريات الرياضية من منزلك

ضمن القنوات الرياضية المفضلة لدى الكثير من المواطنين في الوطن العربي بشكل عام ومصر بشكل خاص هي قناة أون تايم سبورتس، حيث البحث يومي عن تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي من أجل متابعة الأحداث الرياضية التي تعرضها القناة على شاشتها، ونذكر لكم تردد القناة وكيفية استقبالها، فكونوا معنا.

تردد قناة اون تايم سبورت

أون تايم هي واحدة من القنوات الرياضية الموجودة على الساحة بالوقت الحالي، وهي قناة مصرية تنقل عدد من البطولات الرياضية على شاشتها للمواطنين والمواطنات، وهي ملك للهيئة الوطنية للإعلام، وتمتلك القناة حقوق نقل عدد من المباريات والدوريات الحصرية على شاشتها عرض أول، وبجانب هذه المباريات تمتلك القناة استديو تحليلي به باقة من كبار المعلقين للتعليق على المباريات، وتأتي إحداثيات القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11862.

استقطاب: رأسي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تشفير مفتوح.

تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت

وضحنا لكم الإحداثيات الخاصة بتردد قناة أون تايم سبورتس الرياضية، وعن متابعة محتوى القناة، فعليك أن تتبع عدد من الإجراءات من أجل تنزيل على القمر الصناعي نايل سات، حيث تِلك هي خطوات التحميل: