الأشخاص المسموح لهم بالزيارة العائلية في الكويت وما هي شروط تأشيرة الزيارة الجديدة في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت بواسطة تصريح صادر في الوقت الأخير، عن فتح المجال للانضمام إلى أسرة الكويت مع مراعاة مجموعة من المعايير والشروط الجديدة التي ستطبق عبر دوائر الإقامة المختلفة في البلاد، وتم إذاعة هذا التصريح عن طريق صفحة الوزارة الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي، المعروفة في السابق باسم تويتر واليوم باسم أكس، بالإضافة إلى نشره عبر بوابتها الإلكترونية.

شروط تأشيرة الزيارة الجديدة في الكويت

حددت الحكومة الكويتية عدة شروط خاصة بتأشيرة الزيادة الجديدة في الدولة وهذه الشروط تكمن في النقاط التالية:

تكون تأشيرة زيارة الأقارب متاحة للأولاد والزوجات والوالدين، ويجب ألا يقل الدخل الشهري للفرد الراعي عن أربعمائة دينار.

يقتصر توفير العلاج على المستشفيات الخاصة والمراكز المتخصصة، دون أن يشمل المستشفيات العامة.

لا يجب أن تقل مدة صلاحية الإقامة بدولة الكويت عن ستة أشهر، وذلك حين يتقدم الفرد بطلبه.

يرجى إرفاق صورة من وثيقة إقامة الضامن الخليجي، مع نموذج طلب التأشيرة.

يشغل المقيم مجموعة متنوعة من المناصب، بما في ذلك عضوية في الادعاء العام، والتدريس الجامعي، وممارسة الطب، والصيدلة، والمحاماة، والعمل الصحفي، والإعلام، وصناعة الطيران، والهندسة، والقضاء، وكذلك ينخرطون في مجالات الأعمال التجارية والسلك الدبلوماسي.

الأسعار الجديدة لتأشيرات الزيارة في دولة الكويت تبلغ ثلاثة دنانير كويتية، وتتفاوت تبعًا للجنسية.

كما لا يجب أن يكون الزائر من بين الأشخاص الذين يحملون وثائق الرحلات أو تذاكر العبور، بناءً على الشروط المطلوبة للحصول على التأشيرة.

الأشخاص المسموح لهم الزيارة العائلية في الكويت

يتمكن الوافدون من مجموعة محددة من الدول، التي تقع ضمن قائمة البلاد المخول لمواطنيها استخراج التأشيرات عبر الإنترنت، من دخول البلاد، وتضم هذه القائمة جمهورية التشيك، النرويج، الفاتيكان، الدانمارك، بلغاريا، تركيا، جمهورية الصين الشعبية، سويسرا، المملكة المتحدة، السويد، اليونان، فرنسا، وسنغافورة، كما يتاح هذا الإجراء للمقيمين في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذين ينتمون إلى فئات المهن التي تم ذكرها مسبقًا.