العب ياعم وسلي نفسك وانت قاعد.. لعبة جاتا سان اندرياس 2024 GTA San Andreas لجميع الأجهزة الان مجانا

انتشرت مؤخرًا الكثير من الألعاب الإلكترونية بينها لعبة جاتا سان اندرياس، التي حظيت بجمهور واسع عالميًا يمتد عبر مختلف الشرائح السنية من الشبان وحتى الصغار، وتُصنف هذه اللعبة ضمن ألعاب الفيديو، حيث تمتاز بكونها تنتمي إلى فئة الألعاب التي تمتلك عالمًا مفتوحًا وتجمع بين عناصر المغامرات والأكشن، صنعت اللعبة شركة روكستار، وقد أعلنوا أنها تقدم تجربة ثلاثية الأبعاد، وفي العام 2013 أصبحت متاحة للتحميل على أجهزة الأندرويد.

طرق تحميل لعبة GTA San Andreas

تتوافر عدة أساليب يمكن استخدامها لتنزيل اللعبة المذكورة على الجوال، وتشمل هذه الأساليب:

طريقة التحميل على جهاز أندرويد

أثناء البحث عن آلية تثبيت اللعبة على نظام الأندرويد اكتشفنا وجود سلسلة من الإجراءات الواجب إتباعها، وتتمثل في:

الوصول إلى متجر التطبيقات الذي تملكه، وهو المعروف بـ Google Play.

إدخال اسم لعبة “جي تي آي سان أندرياس” ضمن مربع البحث.

اضغط على خيار البحث وعندما تظهر اللعبة، انقر للوصول إلى الصفحة الأساسية.

انقر على تحميل اللعبة.

انتظر حتى يتم التحميل.

افتح اللعبة واستمتع بها مع أصدقائك.

طريقة التحميل على جهاز آيفون

عندما بحثنا عن كيفية تنزيل هذه اللعبة على الآيفون، اكتشفنا وجود عدة إجراءات يجب علينا إتباعها وتشمل:

الدخول على متجر التطبيقات آب ستور.

كتابة اسم اللعبة داخل محرك البحث.

يجب اختيار الإصدار المناسب الذي تودّ تركيبه على الجهاز.

انتظر عملية التحميل.

عند الانتهاء من التحميل، ستتمكن من الاستمتاع باللعبة مع الأصدقاء.

مميزات لعبة GTA San Andreas