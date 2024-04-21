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100.000 دينار زيادة على الراتب.. موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مايو 2024 استعلام الراتب
يعد رواتب المتقاعدين في العراق من اكثر المواضيع تداولا بين المواطنين في العراق علي الوسائل البحث الإلكتروني، حيث يتساءل العديد من المواطنين المتقاعدين عن موعد صرف رواتبهم، تزامنًا مع اقتراب نهاية أخر الشهر الميلادي، لذا كشفت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعد لهذا الشهر، سنوضحها في السطور الأتية، سنسرد أيضا كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 ابقوا معانا.
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق
أوضحت وزارة المالية، أن صرف رواتب المتقاعدين يكون في بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية، بما يوافق ذلك يوم 1 مايو 2024، ويأتي بقيمة الزيادة الجديدة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي تم التصديق عليها بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء وبتدبير التمويل اللازم توزيعه على جميع المستحقين في كافة المحافظات العراقية.
كيفية الاستعلام علي زيادة الرواتب في العراق للمتقاعدين 2024
- قم بالدخول إلي الموقع الرسمي بوزارة المالية العراقية الإلكتروني.
- يجب النقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية كما موضح أمامك اعلي الصفحة الرئيسية.
- قم بتحديد الخدمة التي تريد الاستعلام عنها.
- بعد النقر علي الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين.
- سيتطلب منك إدخال كافة البيانات الأتية: اسم المواطن، رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.
- ثم يتطلب من إدخال بيانات بخصوص مفردات راتبك الأساسي.
- أخيرا: يرجي النقر علي زر الاستعلام، سيتم علي الفور إظهار قيمة راتبك بعد الزيادة.